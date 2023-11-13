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Метель в Карпатах — на станции Пожижевская выпало 12 см снега

13 ноября 2023 14:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Метель в Карпатах — на станции Пожижевская выпало 12 см снега
Спасатели идут по заснеженным горам Карпат. Фото: ГСЧС
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Карпатах наступила настоящая зима. На высоте Пожижевской метеостанции недавно упало 12 сантиметров снега

Об этом сообщил начальник Ивано-Франковского центра по гидрометеорологии Владимир Фригович в комментарии Укринформу.

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Снег в Карпатах

Фригович подчеркнул, что снежный покров сформировался 12 ноября и осадки уже прекратились. В то же время метеорологи предполагают, что снег не задержится надолго. А вот в конце ноября в Карпатах ожидается понижение температуры.

Что известно про Пожижевскую метеостанцию

Пожижевская метеостанция, расположенная на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей и имеющая высоту 1822 метров, начала свою работу в 1976 году.

Расположенная на высоте около 1500 метров на западных склонах горной долины, станция играет важную роль в изучении снежных лавин и их распространения, благодаря особенностям рельефа.

Морозы и снегопад на горе Поп Иван

Согласно информации от Черногорского горного поисково-спасательного поста, на горе Поп Иван продолжают идти снегопады, и видимость ограничена. Температура воздуха достигает -7°С.

Снег в Карпатах
Снег на горе Поп Иван. Фото: Черногорский горно-спасательный пост

Напомним, что в Карпатах наступила настоящая зима. Гору Поп Иван засыпало снегом, а температура воздуха составляет -6 °С.

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