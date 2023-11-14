Погода в Україні на завтра, 15 листопада, від Укргідрометцентру

Синоптики розповіли про погоду на завтра та попередили про небезпеку
В Україні завтра очікується хмарна погода з проясненнями. У більшості регіонів пройдуть значні дощі. Детальніше про погоду на 15 листопада читайте у нашому матеріалі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні на 15 листопада
Зазначається, що завтра, 15 листопада, дощитиме вночі у південно-східних областях, а також на Харківщині та Сумщині. Вдень синоптики прогнозують опади на заході та півдні країни, в Житомирській, Вінницькій областях. В Криму теж очікується значний дощ. На решті території може пройти невеликий дощ.
Вітер буде південно-західний з переходом на Правобережжі на північно-західний — 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі — +4...+9 °С, на півдні — +6...+11 °С;
- вдень — +7...+12 °С, в Криму — до +16 °С.
В Карпатах очікується мокрий сніг та дощ, місцями будуть пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах варто бути обережними, адже очікується ожеледиця.
Температура повітря вночі та вдень від -1 °С до +4 °С.
Погода у Києві 15 листопада
У столиці цього дня буде хмарно з проясненнями. В різну пору доби може пройти невеликий дощ.
Вітер очікується південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря в області:
- вночі — +4...+9 °С;
- вдень — +7...+12 °С.
Температура повітря у Києві:
- вночі — +5...+7 °С;
- вдень — +9...+11 °С.
Попередження про небезпечні гідрологічні явища
Зазначається, що 15 та 16 листопада на рiчках Закарпатської області очікується підвищення рiвнiв води, проте без негативних наслідків. Рівень небезпеки — жовтий.
Нагадаємо, в Україні завтра очікується хмарна погода. Також цього дня дощитиме в більшості областей України. За словами народного синоптика, 15 листопада до України прийде так звана циклонічна депресія.
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