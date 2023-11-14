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Синоптики розповіли про погоду на завтра та попередили про небезпеку

14 листопада 2023 19:30
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні на завтра, 15 листопада, від Укргідрометцентру
Дівчина під дощовою та вітряною погодою йде по вулиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні завтра очікується хмарна погода з проясненнями. У більшості регіонів пройдуть значні дощі. Детальніше про погоду на 15 листопада читайте у нашому матеріалі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 15 листопада

Зазначається, що завтра, 15 листопада, дощитиме вночі у південно-східних областях, а також на Харківщині та Сумщині. Вдень синоптики прогнозують опади на заході та півдні країни, в Житомирській, Вінницькій областях. В Криму теж очікується значний дощ. На решті території може пройти невеликий дощ.

Вітер буде південно-західний з переходом на Правобережжі на північно-західний — 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • вночі —  +4...+9 °С, на півдні — +6...+11 °С;
  • вдень — +7...+12 °С, в Криму — до +16 °С.

В Карпатах очікується мокрий сніг та дощ, місцями будуть пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах варто бути обережними, адже очікується ожеледиця. 

Температура повітря вночі та вдень від -1 °С до +4 °С.

погода від Укгідрометцентру
Погода в Україні 15 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 15 листопада

У столиці цього дня буде хмарно з проясненнями. В різну пору доби може пройти невеликий дощ. 

Вітер очікується південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. 

Температура повітря в області:

  • вночі — +4...+9 °С;
  • вдень — +7...+12 °С.

Температура повітря у Києві:

  • вночі — +5...+7 °С;
  • вдень — +9...+11 °С.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Зазначається, що 15 та 16 листопада на рiчках Закарпатської області очікується підвищення рiвнiв води, проте без негативних наслідків. Рівень небезпеки — жовтий.

погода від Укгідрометцентру
Попередження про небезпечні гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Україні завтра очікується хмарна погода. Також цього дня дощитиме в більшості областей України. За словами народного синоптика, 15 листопада до України прийде так звана циклонічна депресія.

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