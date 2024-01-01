Погода в Украине в понедельник, 1 января - прогноз от синоптиков

Синоптики рассказали о погоде в Украине сегодня
1 января в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Есть опасность схождения лавин в горах.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 1 января
"В западных, днем и в северных и Винницкой областях умеренный дождь, в Закарпатье и в Карпатах местами сильный дождь и мокрый снег; на остальной территории без осадков. В центральных и южных областях ночью и утром местами туман", — прогнозируют синоптики.
Ветер будет преимущественно южный, 5-10 м/с, а в Карпатах местами возможны порывы до 15-20 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем — 2-7° тепла. На юге страны ожидается 6-11°.
Прогноз погоды в Киевской области 1 января
В Киевской области ночью без осадков, а днем стоит дождь.
"Ветер южный с порывами 5-10 м/с. Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем — 2-7° тепла", — говорится в сообщении.
В Киеве ночью будет около 0°, днем — 4-6° тепла.
Синоптики предупреждают
Сегодня, 1 января, значительная снеголавинная опасность III уровня, в связи с осадками, ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области.
Там возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Так что лучше воздержаться от походов на высокогорье.
Напомним, что в ближайшие дни в Украине ожидается сухая погода. Ее обусловит влияние мощной области повышенного атмосферного давления, расположенного на юге Европы.
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