Погода в Украине в понедельник, 1 января - прогноз от синоптиков

Люди идут по улице зимой. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

1 января в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Есть опасность схождения лавин в горах.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 1 января

"В западных, днем и в северных и Винницкой областях умеренный дождь, в Закарпатье и в Карпатах местами сильный дождь и мокрый снег; на остальной территории без осадков. В центральных и южных областях ночью и утром местами туман", — прогнозируют синоптики.

Ветер будет преимущественно южный, 5-10 м/с, а в Карпатах местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем — 2-7° тепла. На юге страны ожидается 6-11°.

Погода в Украине 28 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области 1 января

В Киевской области ночью без осадков, а днем стоит дождь.

"Ветер южный с порывами 5-10 м/с. Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем — 2-7° тепла", — говорится в сообщении.

В Киеве ночью будет около 0°, днем — 4-6° тепла.

Синоптики предупреждают

Сегодня, 1 января, значительная снеголавинная опасность III уровня, в связи с осадками, ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области.

Там возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Так что лучше воздержаться от походов на высокогорье.

Карта схождения лавин. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в ближайшие дни в Украине ожидается сухая погода. Ее обусловит влияние мощной области повышенного атмосферного давления, расположенного на юге Европы.