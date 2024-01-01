Погода в Україні в понеділок, 1 січня — прогноз від синоптиків

Люди йдуть вулицею взимку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Сьогодні, 1 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Є небезпека сходження лавин у горах.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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"У західних, вдень і в північних та Вінницькій областях, помірний дощ, на Закарпатті та в Карпатах місцями значний дощ та мокрий сніг; на решті території без опадів. В центральних та південних областях вночі та вранці місцями туман", — прогнозують синоптики.

Вітер буде переважно південний — 5-10 м/с, а в Карпатах місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі від -2 °С до +3 °С, вдень — +2...+7 °С. На півдні країни очікується +6...+11 °С.

Погода в Україні 28 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині 1 січня

У Київській області вночі буде без опадів, а вдень варто чекати дощу.

"Вітер південний, з поривами 5-10 м/с. Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень — 2-7° тепла", — йдеться в повідомленні.

У Києві вночі буде близько 0 °С, вдень — +4...+6 °С.

Синоптики попереджають

Сьогодні, 1 січня, значна сніголавинна небезпека ІІІ рівня через опади очікується на високогiр'ї Івано-Франківської області.

Там можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Тож краще утриматись від походів на високогір'я.

Карта сходження лавин. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що найближчими днями в Україні очікується суха погода. Її зумовить вплив потужної області підвищеного атмосферного тиску, що розташувалась на півдні Європи.