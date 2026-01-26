Видео
Україна
Видео

Синоптики удивили резким изменением погоды в Украине завтра

Синоптики удивили резким изменением погоды в Украине завтра

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 23:57
Прогноз погоды в Украине на 27 января — где ожидать потепления
Люди идут по городу во время мокрого снега. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во вторник, 27 января, в Украине ожидаются мокрый снег и дождь. Кроме того, синоптики прогнозируют потепление и плюсовую температуру в некоторых регионах.

Об этом информируют Украинский гидрометеорологический центр и синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине на 27 января от Укргидрометцентра

Во вторник, почти по всей территории Украины будет облачно.

В восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях без осадков. Температура ночью — -11...-16 °С, днем — -3...-8 °С.

Погода в Україні на 27 січня
Прогноз погоды в Украине на 27 января. Фото: Укргидрометцентр

На остальной территории завтра прогнозируется небольшой мокрый снег и дождь. В центральных, большинстве северных и южных областей гололед.

Температура ночью и днем — 0...-5 °С, на западе страны — -2...+3 °С.

Днем на Закарпатье и юге Одесской области +1...+6 °С, в Крыму до +12 °С.

На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в Украине, кроме крайнего запада, днем в восточных областях местами порывы до 15-20 м/с.

Погода в Україні на 27 січня від Діденко
Карта температур. Фото: Диденко/Facebook

Погода на 27 января от Диденко

Во вторник в западных областях ожидается самая теплая погода, в течение дня +1...+6 °С.

В южной части +1...+3 °С, в Запорожье — -2...-5 °С, в Крыму ожидается +3...+6 °С.

В восточной части будет холоднее всего — -5...-9 °С. В центральных областях от 0 до -5 °С.

В северных областях на Житомирщине и Киевщине около 0 °С. На Черниговщине и Сумщине — -3...-6 °С.

Везде завтра облачно, временами мокрый снег или дождь, на востоке — без существенных осадков. А еще повсюду будет сильный юго-восточный ветер, только в западных областях — умеренный.

В Киеве 27 января мокрый снег или ледяной дождь, вероятен гололед. Порывистый юго-восточный ветер. И ночью, и днем -1...-4 °С.

Попередження про небезпечні погодні явища в Україні
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях 27 января. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

По прогнозам Укргидрометцентра, во вторник в центральных, большинстве северных и южных областей гололед. На дорогах страны, кроме юга, гололедица.

Ожидается первый уровень опасности — желтый.

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Ранее синоптики рассказывали, в каких областях Украины продолжит бушевать зима во вторник, 27 января.

А спасатели рассказали, как уберечь себя во время сильного гололеда.

Укргидрометцентр потепление снег зима морозы Наталка Диденко прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
