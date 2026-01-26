Прогноз погоди в Україні на 27 січні — де очікувати потепління

Синоптики здивували різкою зміною погоди в Україні завтра
У вівторок, 27 січня, в Україні очікуються мокрий сніг та дощ. Крім того, синоптики прогнозують потепління та плюсову температуру у деяких регіонах.
Про це інформують Український гідрометеорологічний центр та синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні на 27 січня від Укргідрометцентру
У вівторок, майже по всій території України буде хмарно.
У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях без опадів. Температура вночі — -11...-16 °С, вдень — -3...-8 °С.
На решті території завтра прогнозується невеликий мокрий сніг та дощ. В центральних, більшості північних та південних областей ожеледь.
Температура вночі та вдень — 0...-5 °С, на заході країни — -2...+3 °С.
Вдень на Закарпатті та півдні Одещини +1...+6 °С, в Криму до +12 °С.
На дорогах, крім півдня, ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі в Україні, крім крайнього заходу, вдень у східних областях місцями пориви до 15-20 м/с.
Погода на 27 січня від Діденко
У вівторок у західних областях очікується найтепліша погода, протягом дня +1...+6 °С.
У південній частині +1...+3 °С, на Запоріжжі — -2...-5 °С, в Криму очікується +3...+6 °С.
У східній частині буде найхолодніше — -5...-9 °С. У центральних областях від 0 до -5 °С.
У північних областях на Житомирщині та Київщині близько 0 °С. На Чернігівщині та Сумщині — -3...-6 °С.
Скрізь завтра хмарно, часом мокрий сніг чи дощ, на сході — без істотних опадів. А ще повсюди буде сильний південно-східний вітер, лише в західних областях — помірний.
У Києві 27 січня мокрий сніг чи льодяний дощ, ймовірна ожеледь. Рвучкий південно-східний вітер. І вночі, і вдень -1...-4 °С.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні
За прогнозами Укргідрометцентру, у вівторок в центральних, більшості північних та південних областей ожеледь. На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.
Очікується перший рівень небезпеки — жовтий.
Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Раніше синоптики розповідали, в яких областях України продовжить вирувати зима у вівторок, 27 січня.
А рятувальники розповіли, як вберегти себе під час сильної ожеледиці.
