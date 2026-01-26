Прогноз погоди в Україні на 27 січні — де очікувати потепління

Люди йдуть містом під час мокрого снігу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У вівторок, 27 січня, в Україні очікуються мокрий сніг та дощ. Крім того, синоптики прогнозують потепління та плюсову температуру у деяких регіонах.

Про це інформують Український гідрометеорологічний центр та синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні на 27 січня від Укргідрометцентру

У вівторок, майже по всій території України буде хмарно.

У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях без опадів. Температура вночі — -11...-16 °С, вдень — -3...-8 °С.

Прогноз погоди в Україні на 27 січня. Фото: Укргідрометцентр

На решті території завтра прогнозується невеликий мокрий сніг та дощ. В центральних, більшості північних та південних областей ожеледь.

Температура вночі та вдень — 0...-5 °С, на заході країни — -2...+3 °С.

Вдень на Закарпатті та півдні Одещини +1...+6 °С, в Криму до +12 °С.

На дорогах, крім півдня, ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі в Україні, крім крайнього заходу, вдень у східних областях місцями пориви до 15-20 м/с.

Карта температур. Фото: Діденко/Facebook

Погода на 27 січня від Діденко

У вівторок у західних областях очікується найтепліша погода, протягом дня +1...+6 °С.

У південній частині +1...+3 °С, на Запоріжжі — -2...-5 °С, в Криму очікується +3...+6 °С.

У східній частині буде найхолодніше — -5...-9 °С. У центральних областях від 0 до -5 °С.

У північних областях на Житомирщині та Київщині близько 0 °С. На Чернігівщині та Сумщині — -3...-6 °С.

Скрізь завтра хмарно, часом мокрий сніг чи дощ, на сході — без істотних опадів. А ще повсюди буде сильний південно-східний вітер, лише в західних областях — помірний.

У Києві 27 січня мокрий сніг чи льодяний дощ, ймовірна ожеледь. Рвучкий південно-східний вітер. І вночі, і вдень -1...-4 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 27 січня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

За прогнозами Укргідрометцентру, у вівторок в центральних, більшості північних та південних областей ожеледь. На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.

Очікується перший рівень небезпеки — жовтий.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

