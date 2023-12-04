Погода в Украине завтра, 5 декабря — подробный прогноз от Укргидрометцентра

Бабушка идет по улице зимой. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине завтра, 5 декабря, ожидается облачная погода, однако с прояснениями. Также по всей территории страны не будет осадков. Ночью сильные морозы ожидаются в западных и северных областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 5 декабря

На западе и севере страны синоптики передают гололед, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Ветер будет преимущественно юго-западным, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью — на севере и западе — -10...-5 °C, на северо-западе — до -14 °C, на остальной территории — -6...-1 °C.

днем — на северо-западе — -5...0 °C, на остальной территории — -2...+3 °C, на юге и в Крыму — +3...+8 °C.

Погода в Украине 5 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 5 декабря

В украинской столице завтра, 5 декабря, тоже будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается.

Ветер будет юго-восточным, 5-10 м/с.

Температура воздуха в области:

ночью — -10...-5 °C;

днем — -5...0 °C.

Температура воздуха в Киеве:

ночью — -7...-5 °C;

днем — -2...0 °C.

Предупреждение о гидрологических явлениях

В Укргидрометцентре также сообщили, что завтра, 5 декабря, на реке Днестр в Тернопольской области будет проходить максимальный уровень воды тало-дождевого паводка.

"Во второй половине суток 5 декабря на р. Днестр в создании гидрологического поста Залещики (Тернопольская обл.) ожидается прохождение максимального уровня воды тало-дождевого паводка высотой 430-480 см над нулем поста (уровень воды на 8 часов 4 декабря составляет 362 см), максимальным расходом воды в пределах 600-800 м3/с, без негативных последствий", — говорится в сообщении.

Гидрологические предупреждения 5 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила туристов об опасности в горах. Дело в том, что сейчас возникла опасность схождения лавин.