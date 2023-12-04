Погода в Україні завтра, 5 грудня — детальний прогноз від Укргідрометцентру

Бабуся йде по вулиці взимку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні завтра, 5 грудня, очікується хмарна погода, проте з проясненнями. Також по всій території країни не буде опадів. Вночі сильні морози очікуються у західних та північних областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 5 грудня

На заході та півночі країни синоптики передають ожеледицю, тому водіям варто бути обережними.

Вітер буде переважно південно-західним, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі — на півночі та заході — -10...-5 °C, на північному заході — до -14 °C, на решті території — -6...-1 °C.

вдень — на північному заході — -5...0 °C, на решті території — -2...+3 °C, на півдні та в Криму — +3...+8 °C.

Погода в Україні 5 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 5 грудня

В українській столиці завтра, 5 грудня, теж буде хмарно з проясненнями. Опадів не очікується.

Вітер буде південно-східним, 5-10 м/с.

Температура повітря в області:

вночі — -10...-5 °C;

вдень — -5...0 °C.

Температура повітря в Києві:

вночі — -7...-5 °C;

вдень — -2...0 °C.

Попередження про гідрологічні явища

В Укргідрометцентрі також повідомили, що завтра, 5 грудня, на річці Дністер у Тернопільській області проходитиме максимальний рівень води тало-дощового паводку.

"У другій половині доби 5 грудня на р. Днiстер у створi гідрологічного поста Залiщики (Тернопільська обл.) очікується проходження максимального рівня води тало-дощового паводку висотою 430-480 см над нулем поста (рівень води на 8 годину 4 грудня становить 362 см), максимальною витратою води в межах 600-800 м3/с, без негативних наслідків", — йдеться у повідомленні.

Гідрологічні попередження 5 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила туристів про небезпеку у горах. Річ у тому, що зараз виникла небезпека сходження лавин.