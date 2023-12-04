Погода в Україні завтра, 5 грудня — детальний прогноз від Укргідрометцентру

Синоптики Укргідрометцентру розповіли, де завтра чекати на сильні морози
В Україні завтра, 5 грудня, очікується хмарна погода, проте з проясненнями. Також по всій території країни не буде опадів. Вночі сильні морози очікуються у західних та північних областях.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 5 грудня
На заході та півночі країни синоптики передають ожеледицю, тому водіям варто бути обережними.
Вітер буде переважно південно-західним, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі — на півночі та заході — -10...-5 °C, на північному заході — до -14 °C, на решті території — -6...-1 °C.
- вдень — на північному заході — -5...0 °C, на решті території — -2...+3 °C, на півдні та в Криму — +3...+8 °C.
Погода у Києві 5 грудня
В українській столиці завтра, 5 грудня, теж буде хмарно з проясненнями. Опадів не очікується.
Вітер буде південно-східним, 5-10 м/с.
Температура повітря в області:
- вночі — -10...-5 °C;
- вдень — -5...0 °C.
Температура повітря в Києві:
- вночі — -7...-5 °C;
- вдень — -2...0 °C.
Попередження про гідрологічні явища
В Укргідрометцентрі також повідомили, що завтра, 5 грудня, на річці Дністер у Тернопільській області проходитиме максимальний рівень води тало-дощового паводку.
"У другій половині доби 5 грудня на р. Днiстер у створi гідрологічного поста Залiщики (Тернопільська обл.) очікується проходження максимального рівня води тало-дощового паводку висотою 430-480 см над нулем поста (рівень води на 8 годину 4 грудня становить 362 см), максимальною витратою води в межах 600-800 м3/с, без негативних наслідків", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила туристів про небезпеку у горах. Річ у тому, що зараз виникла небезпека сходження лавин.
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