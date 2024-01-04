Погода в Украине 4 января 2024 года

Дворники на улице отбрасывают снег. Фото: Новости.

Погода в Украине, 4 января, будет облачной с прояснениями. Возможен снег и мокрый снег. Также синоптики предупреждают об гололедице на дорогах.

Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

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Погода в Украине 4 января

В Украине 4 января погода будет облачная и с осадками. Ночью и в юго-восточной части возможен дождь.

"В северо-восточных областях и в Карпатах снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололедица; только в южной части днем без осадков", — говорится в сообщении.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 4 января. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха 4 января

Температура ночью +1...+6 °С

в Харьковской, Полтавской и Киевской областях от +2...-3°С

днем +3...+8 °С

в Закарпатье, Прикарпатье и в южной части +7...+12 °С

в Черниговской и Сумской областях ночью -6...-11 °С.

Напомним, завтра, 4 января, украинцев ожидает облачная погода . При этом синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях, связанных с потеплением.