Погода в Україні 4 січня 2024 року

Синоптики знову попереджають про небезпеку — якою буде погода сьогодні
Погода в Україні, 4 січня, буде хмарною з проясненнями. Можливий сніг та мокрий сніг. Також синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.
Про це йдеться на сайті Гідрометцентру.
Погода в Україні 4 січня
В Україні 4 січня погода буде хмарною та з опадами. Вночі і у південно-східній частині можливий помірний дощ.
"У північно-східних областях та в Карпатах сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; лише у південній частині вдень без опадів", — йдеться у повідомленні.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря 4 січня
- Температура вночі +1...+ 6 °С
- у Харківській, Полтавській та Київській областях від +2...-3 °С
- вдень +3...+8 °С
- на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині +7...+12 °С
- на Чернігівщині та Сумщині вночі -6...-11 °С.
Нагадаємо, завтра, 4 січня, на українців очікує хмарна погода. При цьому синоптики попереджають про небезпечні гідрологічні явища, пов'язані з потеплінням.
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