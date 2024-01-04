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Синоптики знову попереджають про небезпеку — якою буде погода сьогодні

4 січня 2024 06:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 4 січня 2024 року
Двірники на вулиці відкидають сніг. Фото: Новини.Live
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні, 4 січня, буде хмарною з проясненнями. Можливий сніг та мокрий сніг. Також синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Про це йдеться на сайті Гідрометцентру.

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Погода в Україні 4 січня

В Україні 4 січня погода буде хмарною та з опадами. Вночі і у південно-східній частині можливий помірний дощ.

"У північно-східних областях та в Карпатах сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; лише у південній частині вдень без опадів", — йдеться у повідомленні.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

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Погода в Україні 4 січня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря 4 січня

  • Температура вночі +1...+ 6 °С
  • у Харківській, Полтавській та Київській областях від +2...-3 °С 
  • вдень +3...+8  °С 
  • на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині +7...+12 °С 
  • на Чернігівщині та Сумщині вночі -6...-11 °С.

Нагадаємо, завтра, 4 січня, на українців очікує хмарна погода. При цьому синоптики попереджають про небезпечні гідрологічні явища, пов'язані з потеплінням. 

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