В Укргідрометцентрі розповіли, які небезпечні явища стануться завтра

Люди в засніженому місті. Фото: УНІАН

Завтра, 4 січня, на українців очікує хмарна погода. При цьому синоптики попереджають про небезпечні гідрологічні явища, пов'язані з потеплінням.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 4 січня

На українців завтра чекає хмарна погода. Невеликий, на Закарпатті, вночі і у південно-східній частині помірний дощ. У північно-східних областях та в Карпатах сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Синоптики зазначили, що лише у південній частині вдень обійдеться без опадів.

"Вночі та вранці у північній та північно-східній частинах на дорогах місцями ожеледиця", — говориться у повідомленні.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +1...+6 °С, у Харківській, Полтавській та Київській областях -2...-3 °С;

вдень +3...+8 °С, на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині +7...+12 °С;

на Чернігівщині та Сумщині вночі -6...-11 °С, вдень -1...-6 °С.

Погода в Україні 4 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 4 січня

Погода очікується хмарна. Невеликий мокрий сніг з переходом в дощ.

"Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця", — повідомили синоптики.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с

Температура повітря:

по області вночі +2..-3 °С, вдень +3...+8 °С;

у Києві вночі 0...+2 °С, вдень близько +5 °С.

Погода в Киеве 4 січня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

В Укргідрометцентрі повідомили про небезпечні гідрологічні явища.

"03 — 08 січня, у зв'язку зі зниженням температури повітря, на Верхньому Дніпрі, пригирловій ділянці Прип'яті (зона ЧАЕС) та річках суббасейну Десни (Київська, Чернігівська, Сумська області) відбуватимуться різкі коливання рівнів води, обумовленні активними процесами льодоутворення і формуванням зажорних явищ, з можливим затопленням заплав на Вехньому Дніпрі (в межах країни) та верхніх ділянках Десни біля м.Новгород-Сіверський", — повідомили в Укргідрометцентрі.

Також в Укргідрометцентрі відбуватиметься подальше затоплення заплави на річці Снов з перевищенням небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення Великий Дирчин — Малий Дирчин та замерзання води на ній у Чернігівському районі Чернігівської області.

Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Синоптики попереджають про небезпку. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми повідомляли, що погода в Україні 3 січня буде хмарною та з проясненнями. Водночас синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.