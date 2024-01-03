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В Укргидрометцентре рассказали, какие опасные явления произойдут завтра

3 января 2024 19:46
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
В Укргидрометцентре рассказали, какие опасные явления произойдут завтра
Люди в заснеженном городе. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 4 января, украинцев ожидает облачная погода. При этом синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях, связанных с потеплением.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 4 января

Украинцев завтра ожидает облачная погода. Небольшой, в Закарпатье, ночью и в юго-восточной части умеренный дождь. В северо-восточных областях и в Карпатах снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололедица. Синоптики отметили, что только в южной части днем обойдется без осадков.

"Ночью и утром в северной и северо-восточной частях на дорогах местами гололедица", — говорится в сообщении.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +1...+6 °С, в Харьковской, Полтавской и Киевской областях -2...-3 °С;
  • днем +3...+8 °С, в Закарпатье, Прикарпатье и в южной части +7...+12 °С;
  • в Черниговской и Сумской областях ночью -6...-11 °С, днем -1...-6 °С.
погода
Погода в Украине 4 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 4 января

Погода ожидается облачная. Маленький мокрый снег с переходом в дождь.

"Ночью и утром на дорогах местами гололедица", — сообщили синоптики.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с

Температура воздуха:

  • по области ночью +2...-3 °С, днем +3...+8 °С;
  • в Киеве ночью 0...+2 °С, днем около +5 °С.
погода
Погода в Киеве 4 января. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают

В Укргидрометцентре сообщили об опасных гидрологических явлениях.

"03 — 08 января, в связи с понижением температуры воздуха, на Верхнем Днепре, устьевом участке Припяти (зона ЧАЭС) и реках суббассейна Десны (Киевская, Черниговская, Сумская области) будут происходить резкие колебания уровней воды, обусловленные активными процессами ледообразования и формированием зажорных явлений, с возможным затоплением пойм на Вехнем Днепре (в пределах страны) и верхних участках Десны возле г.Новгород-Северский", — сообщили в Укргидрометцентре.

Также в Укргидрометцентре будет происходить дальнейшее затопление заводи на реке Снов с превышением опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения Большой Дырчин — Малый Дырчин и замерзание воды на ней в Черниговском районе Черниговской области.

Объявлен желтый уровень опасности.

погода
Синоптики предупреждают об опасности. Фото: Укргидрометцентр

Ранее мы сообщали, что погода в Украине 3 января будет облачной с прояснениями. В то же время синоптики предупреждают об гололедице на дорогах. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

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