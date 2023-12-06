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Синоптик Диденко предупредила украинцев о морозах — где ждать похолодания

6 декабря 2023 17:13
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на завтра, 7 декабря
Люди переходят дорогу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Украинцев завтра, 7 декабря, ожидает похолодание. В страну придут сильные морозы и осадки в виде снега и дождя.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 7 декабря

Уже завтра в Украину придет морозная погода. Ожидаются осадки в виде снега в западной части страны. А также южан накроет мощным снегом вместе с дождем. По информации Наталки Диденко, остальная территория Украины будет без осадков. Как прогнозирует синоптик, в эту ночь будет от -9 до -3 ºC, а на севере местами от -14 до -10 ºC. В течение дня температура воздуха будет составлять от -4 до -1 ºC. Украинцев также ожидает юго-восточный порывистый ветер.

Что касается столицы, там осадков тоже не предполагается, однако будет ветрено и морозно. Как пишет Диденко, ночью будет от -5 до -8 ºC, а днем теплее, однако все равно минусовая температура: от -3 до -1 ºC.

Предупреждение о морозах
Предупреждение о морозах. Фото: скриншот поста Наталки Диденко

Напомним, на этой неделе украинцам не стоит пугаться значительных осадков. Лишь в некоторые дни возможен небольшой снег или дождь.

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