Прогноз погоды в Украине на завтра, 7 декабря

Люди переходят дорогу. Фото: Новини.LIVE

Украинцев завтра, 7 декабря, ожидает похолодание. В страну придут сильные морозы и осадки в виде снега и дождя.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 7 декабря

Уже завтра в Украину придет морозная погода. Ожидаются осадки в виде снега в западной части страны. А также южан накроет мощным снегом вместе с дождем. По информации Наталки Диденко, остальная территория Украины будет без осадков. Как прогнозирует синоптик, в эту ночь будет от -9 до -3 ºC, а на севере местами от -14 до -10 ºC. В течение дня температура воздуха будет составлять от -4 до -1 ºC. Украинцев также ожидает юго-восточный порывистый ветер.

Что касается столицы, там осадков тоже не предполагается, однако будет ветрено и морозно. Как пишет Диденко, ночью будет от -5 до -8 ºC, а днем теплее, однако все равно минусовая температура: от -3 до -1 ºC.

Предупреждение о морозах. Фото: скриншот поста Наталки Диденко

Напомним, на этой неделе украинцам не стоит пугаться значительных осадков. Лишь в некоторые дни возможен небольшой снег или дождь.