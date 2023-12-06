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Синоптикиня Діденко попередила українців про морози — де очікувати похолодання

6 грудня 2023 17:13
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на завтра, 7 грудня
Люди переходять дорогу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Українців завтра, 7 грудня, очікує похолодання. В країну прийдуть сильні морози та опади у вигляді дощу та снігу.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 7 грудня

Вже завтра в Україну прийде морозна погода. Очікуються опади у вигляді снігу у західній частині країни. А також жителів півдня накриє потужним снігом разом із дощем. За інформацією Наталки Діденко, решта території України буде без опадів. Як прогнозує синоптикиня, цієї ночі буде від -9 до -3 ºC, а на півночі місцями від -14 до -10 ºC. Протягом дня температура повітря становитиме від -4 до -1 ºC. Українців також очікує південно-східний поривчастий вітер. 

Щодо столиці, то там опадів теж не передбачається, однак буде вітряно та морозно. Як пише Діденко, вночі буде від -5 до -8 ºC, а вдень тепліше, однак все одно мінусова температура: від -3 до -1 ºC.

Попередження про морози
Попередження про морози. Фото: скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, на цьому тижні українцям не варто лякатися значних опадів. Лише в деякі дні можливі невеликий сніг або дощ. 

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