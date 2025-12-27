Погода сегодня, 27 декабря, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Женщина на улице во время снега. Фото иллюстративное: shutterstock.com

Прогноз погоды в Украине на субботу, 27 декабря, дали синоптики. Будет облачно. Ночью везде, кроме запада, а днем местами в восточных областях пройдет снег. На остальной территории осадков не предвидится.

Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 27 декабря

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

На дорогах местами возникнет гололедица. Северо-западный ветер достигнет 7–12 м/с, а днем в западных областях, кроме Закарпатской, возможны порывы 15–20 м/с. Ночью столбики термометров снизятся до 0...-5 °С, а днем поднимутся до -3...+2 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно. Ночью небольшой снег. Днем без осадков. На дорогах области местами образуется гололедица. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночная температура на Киевщине — 0...-5 °С, а днем — -3...+2 °С. В Киеве ночью и днем будет 0...-2 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 27 декабря в Украине будет влажно, облачно, периодически с мокрым снегом.

"Осадки будут скользить с севера, будто съезжать с горки — будет подсыпать с перерывами все ближайшее время. На дорогах будет невесть что, гололедица, порой ледяная каша", — отметила Диденко.

Порывы северо-западного ветра могут достичь 15–20 м/с. Днем ожидается оттепель.

В Киеве будет сыро, облачно, около 0 °С и сильный ветер.

Напомним, на Харьковщине 27 декабря ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют снег, метель и гололед.

Также мы сообщали, что 27 декабря в некоторых областях Украины будут неблагоприятные погодные условия. Порывы ветра достигнут до 20 м/с.