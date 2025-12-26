Прогноз погоды в Украине на завтра 27 декабря от Укргидрометцентра

Зима бушует — где завтра в Украине будет сильный ветер и снег
Погода в Украине завтра, 27 декабря, ожидается облачной. Синоптики предупреждают некоторые области о снеге, порывах ветра и гололеде.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 27 декабря
Ночью в Украине, кроме запада, днем в восточных областях местами будет небольшой снег. На остальной территории страны осадков не предвидится. На дорогах возможно образование гололеда.
Ветер будет северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, днем в западных областях, кроме Закарпатской, порывы 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью 0...-5 °C, днем -3...+2 °C.
Опасные метеорологические явления в Украине
Завтра днем в западных областях (кроме Закарпатской) будут порывы ветра до 20 метров в секунду. Синоптики объявили первый уровень опасности.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — говорится в сообщении.
Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, чего ожидать от погоды в Украине 27 и 28 декабря.
А в ночь на 26 декабря Киев замело снегом. Коммунальные службы работали в усиленном режиме.
Читайте Новини.LIVE!