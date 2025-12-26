Прогноз погоди в Україні на завтра 27 грудня від Укргідрометцентру

Зима лютує — де завтра в Україні буде сильний вітер і сніг
Погода в Україні завтра, 27 грудня, очікується хмарною. Синоптики попереджають деякі області про сніг, пориви вітру та ожеледицю.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 27 грудня
Вночі в Україні, крім заходу, вдень у східних областях місцями буде невеликий сніг. На решті території країни опадів не передбачається. На дорогах можливе утворення ожеледиці.
Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, вдень у західних областях, крім Закарпатської, пориви 15-20 метрів на секунду.
Температура повітря вночі 0...-5 °C, вдень -3...+2 °C.
Небезпечні метеорологічні явища в Україні
Завтра вдень у західних областях (крім Закарпатської) будуть пориви вітру до 20 метрів на секунду. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, чого очікувати від погоди в Україні 27 та 28 грудня.
А у ніч проти 26 грудня Київ замело снігом. Комунальні служби працювали у посиленому режимі.
