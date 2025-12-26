Прогноз погоди в Україні на завтра 27 грудня від Укргідрометцентру

Сніжна погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 27 грудня, очікується хмарною. Синоптики попереджають деякі області про сніг, пориви вітру та ожеледицю.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні 27 грудня

Вночі в Україні, крім заходу, вдень у східних областях місцями буде невеликий сніг. На решті території країни опадів не передбачається. На дорогах можливе утворення ожеледиці.

Погода в Україні 27 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, вдень у західних областях, крім Закарпатської, пориви 15-20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі 0...-5 °C, вдень -3...+2 °C.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні

Завтра вдень у західних областях (крім Закарпатської) будуть пориви вітру до 20 метрів на секунду. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності.

Синоптики оголосили небезпеку через пориви вітру. Фото: Укргідрометцентр

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, чого очікувати від погоди в Україні 27 та 28 грудня.

А у ніч проти 26 грудня Київ замело снігом. Комунальні служби працювали у посиленому режимі.