Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Погода arrow Зима лютує — де завтра в Україні буде сильний вітер і сніг arrow

Зима лютує — де завтра в Україні буде сильний вітер і сніг

26 грудня 2025 17:19
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 27 грудня від Укргідрометцентру
Сніжна погода. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 27 грудня, очікується хмарною. Синоптики попереджають деякі області про сніг, пориви вітру та ожеледицю.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 27 грудня

Вночі в Україні, крім заходу, вдень у східних областях місцями буде невеликий сніг. На решті території країни опадів не передбачається. На дорогах можливе утворення ожеледиці.

Прогноз погоди в Україні на 27 грудня
Погода в Україні 27 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, вдень у західних областях, крім Закарпатської, пориви 15-20 метрів на секунду. 

Температура повітря вночі 0...-5 °C, вдень -3...+2 °C.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні

Завтра вдень у західних областях (крім Закарпатської) будуть пориви вітру до 20 метрів на секунду. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності.

Пориви вітру в Україні 27 грудня
Синоптики оголосили небезпеку через пориви вітру. Фото: Укргідрометцентр

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, чого очікувати від погоди в Україні 27 та 28 грудня.

А у ніч проти 26 грудня Київ замело снігом. Комунальні служби працювали у посиленому режимі.

погода Укргідрометцентр Україна прогноз погоди погода в Україні температура повітря
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:23 Зеленський нагородив воїнів та подякував за службу — відео

18:10 Розкіш не для всіх — ціна фруктів на одеському ринку

18:07 Війна зруйнувала третину виборчих дільниць — названо цифри

18:05 Хабар в 1,3 млн дол за житло для військових — НАБУ розкрило схему

18:03 Сабо назвав футболіста Динамо з перспективами грати за Реал

Вибори Президента та референдум щодо миру, — інтервʼю Подоляка - 80x80

Вибори Президента та референдум щодо миру, — інтервʼю Подоляка

18:02 Металобрухт з України масово вивозять за кордон — що відбувається

Text

17:51 На скільки вже готовий мирний план — ефір Вечір.LIVE

17:49 В Україні знову вимикатимуть світло — які завтра графіки

17:41 Авіаудар по Харкову — деталі атаки та наслідки

17:35 Деякі українці отримають разову допомогу у 50 000 грн

18:23 Зеленський нагородив воїнів та подякував за службу — відео

18:10 Розкіш не для всіх — ціна фруктів на одеському ринку

18:07 Війна зруйнувала третину виборчих дільниць — названо цифри

18:05 Хабар в 1,3 млн дол за житло для військових — НАБУ розкрило схему

18:03 Сабо назвав футболіста Динамо з перспективами грати за Реал

Вибори Президента та референдум щодо миру, — інтервʼю Подоляка - 80x80

Вибори Президента та референдум щодо миру, — інтервʼю Подоляка

18:02 Металобрухт з України масово вивозять за кордон — що відбувається

17:49 В Україні знову вимикатимуть світло — які завтра графіки

17:41 Авіаудар по Харкову — деталі атаки та наслідки

17:35 Деякі українці отримають разову допомогу у 50 000 грн

17:19 Зеленський провів переговори із Стуббом — головні теми

06:38 Переселенці вже не ті — що змінилося в адаптації ВПО

25 грудня

22:33 Зимові свята в Одесі — вартість цьогорічного відпочинку

24 грудня

19:54 Залишатися під обстрілами — як живуть у прифронових містах

19:47 Черешня 1500 грн за кг — різдвяні ціни на ринку в Одесі

23 грудня

22:33 Коли і як одесити святкують Різдво — родинні традиції

22 грудня

22:33 Як святкують Різдво на Одещині — традиції під час війни

19 грудня

22:33 Новорічний ярмарок в Одесі — що пропонують та яка вартість

11:51 Ціна війни для людей — що насправді втримує гривню

18 грудня

22:33 Надзвичайна ситуація в Одесі — як люди живуть без світла

17 грудня

22:33 Ханука в Одесі 2025 — як святкують жінки єврейської громади

Text

17:51 На скільки вже готовий мирний план — ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Зеленський підтвердив зустріч з Трампом — ефір День.LIVE

Text

08:00 Верховна Рада розпочала підготовку до виборів — ефір Ранок.LIVE

25 грудня
Text

20:10 Мирний план та вибори — велике інтервʼю Михайла Подоляка

Text

18:12 Дружківка на Донеччині стала зоною бойових дій — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:04 Коли потрібно солити холодець — допускають помилку майже всі

21 грудня 2025

11:40 Зарплати, соцвиплати і зв'язок — що чекає українців у Німеччині

19:15 Виплати й пільги для I, II та III груп інвалідності у 2026 році

18 грудня 2025

00:33В Україні світла може не бути до 16-20 годин, — Кучеренко

19 грудня 2025

04:30 Половина мобілізованих зникає — нардеп пояснив, куди

17 грудня 2025

02:54"Кава в Ялті" скасовується — Гончаренко про переговори та Донбас

19 грудня 2025

07:47 Усики зібрали майже 3 млн доларів на порятунок дитини

21 грудня 2025

17:45 Статус УБД — які пільги матимуть військовослужбовці з 1 січня

19 грудня 2025

01:04 Маринована скумбрія — за цим рецептом смачніше червоної риби

13 грудня 2025

13:02 Святкові ціни в АТБ — які продукти віддають зі знижками до 50%

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації