Погода сьогодні, 27 грудня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Прогноз погоди в Україні на суботу, 27 грудня, надали синоптики. Буде хмарно. Уночі всюди, крім заходу, а вдень місцями у східних областях пройде сніг. На решті території опадів не передбачається.

Про це в п'ятницю, 26 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 27 грудня

На дорогах подекуди виникне ожеледиця. Північно-західний вітер сягне 7–12 м/с, а вдень у західних областях, крім Закарпатської, можливі пориви 15–20 м/с. Уночі стовпчики термометрів знизяться до 0...-5 °С, а вдень піднімуться до -3...+2 °С.

У Києві та на Київщині буде хмарно. Уночі невеликий сніг. Удень без опадів. На дорогах області подекуди утвориться ожеледиця. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Нічна температура на Київщині — 0...-5 °С, а вдень — -3...+2 °С. У Києві вночі та вдень буде 0...-2 °С.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 27 грудня в Україні буде волого, хмарно, періодично з мокрим снігом.

"Опади будуть ковзати з півночі, ніби з'їжджати з гірки — підписипатиме з перервами весь найближчий час. На дорогах буде казна що, ожеледиця, часом льодяна каша", — зазначила Діденко.

Пориви північно-західного вітру можуть сягнути 15–20 м/с. Удень очікується відлига.

У Києві буде вогко, хмарно, близько 0 °С і сильний вітер.

Нагадаємо, на Харківщині 27 грудня очікується хмарна погода. Синоптики прогнозують сніг, хуртовину та ожеледицю.

Також ми повідомляли, що 27 грудня в деяких областях України будуть несприятливі погодні умови. Пориви вітру сягнуть до 20 м/с.