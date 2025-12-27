Відео
Україна
Сніг і шквальний вітер — яка погода буде в Україні сьогодні

Сніг і шквальний вітер — яка погода буде в Україні сьогодні

27 грудня 2025 06:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода сьогодні, 27 грудня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Жінка на вулиці під час снігу. Фото ілюстративне: shutterstock.com
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на суботу, 27 грудня, надали синоптики. Буде хмарно. Уночі всюди, крім заходу, а вдень місцями у східних областях пройде сніг. На решті території опадів не передбачається.

Про це в п'ятницю, 26 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

Яка погода буде в Україні 27 грудня 

Погода в Україні 27 грудня 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

На дорогах подекуди виникне ожеледиця. Північно-західний вітер сягне 7–12 м/с, а вдень у західних областях, крім Закарпатської, можливі пориви 15–20 м/с. Уночі стовпчики термометрів знизяться до 0...-5 °С, а вдень піднімуться до -3...+2 °С.

Температури в Україні 27 грудня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно. Уночі невеликий сніг. Удень без опадів. На дорогах області подекуди утвориться ожеледиця. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Нічна температура на Київщині — 0...-5 °С, а вдень — -3...+2 °С. У Києві вночі та вдень буде 0...-2 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 27 грудня в Україні буде волого, хмарно, періодично з мокрим снігом. 

"Опади будуть ковзати з півночі, ніби з'їжджати з гірки — підписипатиме з перервами весь найближчий час. На дорогах буде казна що, ожеледиця, часом льодяна каша", — зазначила Діденко. 

Пориви північно-західного вітру можуть сягнути 15–20 м/с. Удень очікується відлига. 

У Києві буде вогко, хмарно, близько 0 °С і сильний вітер.

Нагадаємо, на Харківщині 27 грудня очікується хмарна погода. Синоптики прогнозують сніг, хуртовину та ожеледицю.

Також ми повідомляли, що 27 грудня в деяких областях України будуть несприятливі погодні умови. Пориви вітру сягнуть до 20 м/с.

погода Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
