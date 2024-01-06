Погода в Украине в субботу, 6 января — прогноз от синоптиков - какие области в опасности

Снежная погода в городе. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня, 6 января, в Украине сохранится облачная погода. Синоптики прогнозируют в северной части снег, на Закарпатье и Прикарпатье дождь, а ночью в восточных областях небольшой снег. На остальной территории без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 6 января

"На севере страны на дорогах местами гололедица, на Волыни и Ровенщине местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", — говорится в прогнозе.

По данным метеорологов, температура ночью по Украине достигнет 2...-7° мороза, в Черниговской и Сумской областях - 8...-13° мороза.

На Закарпатье, юге Одесщины и в Крыму ожидается 0...-5° тепла, днем — 1...-6° тепла.

В юго-западных областях прогнозируют 7...-12° тепла, в северной части страны — 0...-5° мороза.

Карта погоды на 6 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 6 января

В субботу, 6 января, синоптики прогнозируют в Киеве и области облачную погоду ночью без осадков, а днем снег. На дорогах будет гололедица.

"Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура по области ночью ожидается 2..-7° мороза, днем — 0..-5° мороза. В Киеве ночью будет 5..-7° мороза, днем — 0 ..-2° мороза", — говорится в сообщении.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

По данным Укргидрометцентра, 6 января на реке Тиса города Чоп (суббассейн г. Тиса, Закарпатская область) продолжится достижение паводковой волны с верховьев с повышением уровня воды на 1,5-2,0 м над уровнем.

До 8 января, в связи с понижением температуры воздуха, на Верхнем Днепре, устьевом участке Припяти (зона ЧАЭС) и реках суббассейна Десны (Киевская, Черниговская, Сумская области) будут проходить резкие колебания уровней воды, обусловленные активными процессами ледообразования и формированием зажорных явлений, с возможным затоплением пойм на Вехнем Днепре и верхних участках Десны возле города Новгород-Северский.

"Происходит дальнейшее затопление поймы на р. Снов с превышением опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения с. Большой Дырчин — с.Малый Дирчин и замерзание воды на ней в Черниговском районе Черниговской области", — говорят в Центре.

В этом регионе прогнозируют І уровень опасности — желтый.

Кроме того, до 9 января на реках суббассейной реки Припять, в связи с понижением температуры воздуха, ожидается появление ледовых явлений (на отдельных участках рек до установления ледовода) с колебаниями уровней воды в пределах 0,1-0,5 м. над уровнями.

"Местами возможен начальный выход воды на пойму и последующее затопление пойм. На реках Припять (с. Речица), Стоход (пгт Любешев) возможно достижение отметок затопления сельхозугодий и хозяйственных построек в приречных населенных пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов Волын. І уровень опасности - желтый", — добавили метеорологи.

Синоптики предупреждают об опасности. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Украине январь 2024 года скорее всего будет теплым и влажным, однако могут быть и дни с морозной и снежной погодой, особенно в середине месяца. В этот период температура воздуха будет достигать -20 °С.