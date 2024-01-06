Погода в Україні у суботу, 6 січня — прогноз від синоптиків - які області в небезпеці

Сніжна погода у місті. Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні, 6 січня, в Україні утримається хмарна погода. Синоптики прогнозують у північній частині сніг, на Закарпатті та Прикарпатті дощ, а вночі у східних областях невеликий сніг. На решті території без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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"На півночі країни на дорогах подекуди ожеледиця, на Волині та Рівненщині місцями ожеледь. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", — йдеться у прогнозі.

За даними метеорологів, температура вночі по Україні сягне 2...-7° морозу, в Чернігівській та Сумській областях — 8...-13° морозу.

На Закарпатті, півдні Одещини та в Криму очікується 0...-5° тепла, вдень — 1...-6° тепла.

У південно-західних областях прогнозують 7...-12° тепла, в північній частині країни — 0...-5° морозу.

Карта погоди на 6 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Київській області 6 січня

У суботу, 6 січня, синоптики прогнозують у Києві та області хмарну погоду — вночі без опадів, а вдень сніг. На дорогах буде ожеледиця.

"Вітер південно-східний 3-8 м/с. Температура по області вночі очікується 2..-7° морозу, вдень — 0..-5° морозу. У Києві вночі буде 5..-7° морозу, вдень — 0..-2° морозу", — йдеться в повідомленні.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

За даними Укргідрометцентру, 6 січня на річці Тиса міста Чоп (суббасейн р.Тиса, Закарпатська область) продовжиться добiгання паводкової хвилі з верхів'їв з підвищенням рівня води на 1,5-2,0 м над рівнем.

До 8 січня, у зв'язку зі зниженням температури повітря, на Верхньому Дніпрі, пригирловій ділянці Прип'яті (зона ЧАЕС) та річках суббасейну Десни (Київська, Чернігівська, Сумська області) відбуватимуться різкі коливання рівнів води, обумовленні активними процесами льодоутворення і формуванням зажорних явищ, з можливим затопленням заплав на Вехньому Дніпрі та верхніх ділянках Десни біля міста Новгород-Сіверський.

"Відбуватиметься подальше затоплення заплави на р. Снов з перевищенням небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення с .Великий Дирчин — с.Малий Дирчин та замерзання води на ній у Чернігівському районі Чернігівської області", — кажуть у Центрі.

У цьому регіоні прогнозують І рівень небезпеки — жовтий.

Крім того, до 9 січня на річках суббасейну річки Прип'ять, у зв'язку зi зниженням температури повітря, очікується поява льодових явищ (на окремих ділянках річок до встановлення льодоставу) з коливаннями рівнів води в межах 0,1-0,5 м над рівнями на 8 годину 5 сiчня.

"Місцями можливий початковий вихід води на заплаву та подальше затоплення заплав. На річках Прип'ять (с. Рiчиця), Стохiд (смт Любешiв) можливе досягнення відміток затоплення сільгоспугідь та господарських споруд в прирічкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районів Волинської області. I рiвень небезпеки — жовтий", — додали метеорологи.

Синоптики попереджають про небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Україні січень 2024 року, швидше за все, буде теплим та вологим, проте можуть бути й дні з морозною та сніжною погодою, особливо в середині місяця. У цей період температура повітря сягатиме -20 °С.