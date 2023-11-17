Прогноз погоды в Украине на выходных от Укргидрометцентра

Снежная погода в Украине. Фото: Новини.LIVE

Украинцев на выходных, 18 и 19 ноября, ожидает резкое изменение погоды. Синоптики прогнозируют снег и морозы до -5 ºС.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на выходных

По информации синоптиков, 18-19 ноября в большинстве областей Украины ожидается усложнение погодных условий. В субботу и воскресенье, в южной и восточных областях порывы ветра до 15-20 м/с, в воскресенье, в юго-восточных областях и Крыму местами до 25 м/с.

Погода в Украине 18 ноября

В западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается мокрый снег и снег. Синоптики предупреждают об образовании снежного покрова высотой 5-10 см, в Прикарпатье местами до 20 см. Кое-где налипание мокрого снега, на дорогах гололед.

Температура воздуха

В западных областях температура воздуха ночью -3...+2 °С, днем 0...+5 °С. В Карпатах в течение суток -5…0 °С.

В северных областях ночью -4...+1 °С, днем -1...+4 °С.

В центральных областях ночью -1...+4 °С, днем +2...+7 °С.

В южных областях и Крыму ночью +3...+8 °С, днем +8...+13 °С.

В восточной части страны ночью -2...+3 °С, днем +1...+6 °С.

Карта погоды в субботу, 18 ноября. Фото: Meteoprog

Погода в Украине 19 ноября

В южной части обильные осадки, преимущественно в виде дождя. Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо будет покрыто облаками.

Температура воздуха

В западных областях ночью -6...-1 °С, днем -2...+3 °С.

В северных областях ночью -6...-1 °С, днем -3...+2 °С.

В центральных областях температура воздуха в течение суток 0…+5 °С.

В южных областях и в Крыму ночью -1...+4 °С, днем +2...+7 °С. В Крыму в течение суток +7…+12 °С.

В восточных областях ночью -2...+3 °С, днем 0...+5 °С.

Карта погоды в воскресенье, 19 ноября. Фото: Meteoprog

На выходных в Одессе ожидается штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают, что в небе будет редко будет появляться солнце из-за облаков. Утром ожидается дождь. После обеда он ослабеет, но будет продолжать идти до позднего вечера.

На выходных украинцев ожидает сырой холодный воздух. Кроме того, стоит оставаться дома из-за дождя и снега, которые будут в большинстве регионов Украины.