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Сніг і мороз по всій Україні — синоптики розповіли про погоду на вихідних

17 листопада 2023 18:49
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на вихідних від Укргідрометцентру
Сніжна погода в Україні. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Українців на вихдних, 18 та 19 листопада, очікує різка зміни погоди. Синоптики прогнозують сніг та морози до -5 ºС.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на вихідних

За інформацією синоптиків 18-19 листопада в більшості областей України очікується ускладнення погодних умов. У суботу та неділю у південній частині та східних областях пориви вітру до 15-20 м/с, у неділю, у південно-східних областях та Криму місцями до 25 м/с.

Погода в Україні 18 листопада

В західних, Житомирській та Вінницькій областях очікується значний мокрий сніг та сніг. Синоптики попереджають про утворення снігового покриву висотою 5-10 см, на Прикарпатті місцями до 20 см. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Температура повітря

  • У західних областях температура повітря вночі -3...+2 °С, вдень 0...+5 °С. У Карпатах протягом доби -5…0 °С.
  • У північних областях вночі -4...+1 °С, вдень -1...+4 °С.
  • У центральних областях вночі -1...+4 °С, вдень +2...+7 °С.
  • У південних областях та Криму вночі +3...+8 °С, вдень +8...+13 °С.
  • У східній частині країни вночі -2...+3 °С, вдень +1...+6 °С.
Мапа погоди у суботу 18 листопада. Фото: Meteoprog
Мапа погоди у суботу 18 листопада. Фото: Meteoprog

Погода в Україні 19 листопада

У південній частині значні опади, переважно у вигляді дощу. Починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами.

Температура повітря

  • У західних областях вночі -6...-1 °С, вдень -2...+3 °С.
  • У північних областях вночі -6...-1°С, вдень -3...+2°С.
  • У центральних областях температура повітря протягом доби 0…+5 °С.
  • У південних областях та у Криму вночі -1...+4°С, вдень +2...+7 °С. У Криму протягом доби +7…+12 °С.
  • У східних областях вночі -2...+3 °С, вдень 0...+5 °С.
Мапа погоди у неділю 19 листопада
Мапа погоди у неділю 19 листопада. Фото: Meteoprog

На вихідних в Одесі очікується штормове попередження. Синоптики попереджають, що на небі рідко з'являтиметься з-за хмар. Вранці очікується дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора.

На вихідних на українців очікує вогке холодне повітря. Окрім того, варто лишатися вдома через дощ та сніг, які будуть у більшості регіонів України.

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