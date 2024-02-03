Погода в Украине в субботу, 3 февраля — какие области поглотит непогода

Люди идут по тротуару под сильным снегопадом. Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Погода в Украине 3 февраля ожидается снеговая и дождливая. Синоптики прогнозируют мокрый снег с переходом в дожди в большинстве областей, а также предупреждают о сильных порывах ветра до 20 м/с. Температура воздуха ночью может снизиться до -3 °C, хотя днем градусник будет показывать до +8 °C. Холоднее всего будет в Карпатах, где ночью ожидается до -8 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 3 февраля

Гидрометеорологический центр прогнозирует в Украине мокрый снег и дождь, которые сначала посетят западные, северные, Винницкую и Черкасскую области.

Ветер западного и юго-западного направлений со скоростью 7-12 м/с. Однако синоптики также предупреждают о порывах до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью -3...+2 °C, днем +3...+8 °C, на Левобережье 0...+5 °C;

в Карпатах ночью -3...-8 °C, днем -3...+2 °C;

в Киеве ночью около 0 °C, днем +4...+6 °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 3 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра до 15-20 м/с почти по всей стране.

Объявлен I уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — пишут специалисты.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 3 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Также на высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей 2-4 февраля ожидается умеренная снеголавинная опасность II уровня.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. ‼Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — отмечают синоптики.

Прогноз снеголавинной опасности в Украине сегодня, 3 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, повысится уровень воды 2-5 февраля на участке Верхнего Днепра Неданчичи-Днепровское, приурочном участке Припяти в зоне ЧАЭС и реках суббассейна Десны — Киевская, Черниговская и Сумская области, а также на Верхнем Днепре (в пределах страны). Объявлен желтый и оранжевый уровни опасности соответственно.

Опасность подтоплений есть и 3-6 февраля на отдельных реках суббассейна Западного Буга во Львовской и Волынской областях, в верховье Стира и суббассейна Припяти. Желтый уровень опасности.

Прогноз подтоплений в Украине сегодня, 3 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 3 февраля

"Ветер западных направлений будет достигать штормовых порывов до 15-22 метров в секунду! Осторожно! Карта внизу. Повсюду ожидаются мокрый снег и дождь. Фаза осадков будет зависеть от температуры воздуха", — сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ночью температура воздуха будет -4...+1 °C, а днем — +4...+7 °C, на востоке 0...+3 °C.

В Киеве ночью и утром мокрый снег, который днем перейдет в дождь. Также в столице ожидается сильный северо-западный ветер, порывы которого составят до 15-20 м/с. Ночью будет наблюдаться около 0 °C, а днем около +5 °C.

Ситуация с ветром над Европой. Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что харьковский сурок Тимко спрогнозировал 2 февраля, когда украинцам ждать весну. Кроме того, у животного поинтересовались, что Украине поспособствует на пути к победе.

Также мы сообщали, что синоптики рассказали, будет ли февраль 2024 года отличаться от прошлогоднего. Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко спрогнозировал, ожидать ли украинцам сильные морозы, свирепствовавшие в январе.