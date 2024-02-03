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Снігопад та сильний вітер — синоптики назвали області, які поглине негода

3 лютого 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні у суботу, 3 лютого — які області поглине негода
Люди йдуть тротуаром під сильним снігопадом. Фото: Віталій Носач/РБК-Україна
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні 3 лютого очікується сніговою та дощовою. Синоптики прогнозують мокрий сніг з переходом у дощі в більшості областей, а також попереджають про сильні пориви вітру до 20 м/с. Температура повітря вночі може впасти до -3 °C, хоча вдень градусник показуватиме до +8 °C. Найхолодніше буде в Карпатах, де вночі очікується до -8 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентру.

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Погода в Україні 3 лютого

Гідрометеорологічний центр прогнозує в Україні мокрий сніг та дощ, які спершу завітають до західних, північних, Вінницької та Черкаської областей.

Вітер західного та південно-західного напрямків зі швидкістю 7-12 м/с. Однак синоптики також попереджають про пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі -3...+2 °C, вдень +3...+8 °C, на Лівобережжі 0...+5 °C;
  • у Карпатах вночі -3...-8 °C, вдень -3...+2 °C;
  • у Києві вночі близько 0 °C, вдень +4...+6 °C.
Мапа погоди в Україні сьогодні, 3 лютого, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 3 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру до 15-20 м/с майже по всій країні.

Оголошено I рівень небезпечності.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", — пишуть фахівці.

Мапа небезпечної погоди в Україні сьогодні, 3 лютого, від Укргідрометцентру
Прогноз небезпечної погоди в Україні сьогодні, 3 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Також на високогір'ях Івано-Франківської та Закарпатської областей 2-4 лютого очікується помірна сніголавинна небезпека — II рівня.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. ‼Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — зазначають синоптики.

Мапа сніголавинної небезпеки в Україні сьогодні, 3 лютого, від Укргідрометцентру
Прогноз сніголавинної небезпеки в Україні сьогодні, 3 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, підвищиться рівень води 2-5 лютого на ділянці Верхнього Дніпра Неданчичі-Дніпровське, пригирловій ділянці Прип'яті в зоні ЧАЕС та річках суббасейну Десни — Київська, Чернігівська й Сумська області, а також на Верхньому Дніпрі (в межах країни). Оголошено жовтий та помаранчевий рівні небезпеки відповідно.

Небезпека підтоплень є й 3-6 лютого на окремих річках суббасейну Західного Бугу у Львівській й Волинській областях, у верхів'ї Стира та суббасейну Прип'яті. Жовтий рівень небезпеки.

Мапа підтоплень в Україні сьогодні, 3 лютого, від Укргідрометцентру
Прогноз підтоплень в Україні сьогодні, 3 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 3 лютого

"Вітер західних напрямків досягатиме штормових поривів до 15-22 метрів за секунду! Обережно! Карта внизу. Повсюди очікуються мокрий сніг та дощ. Фаза опадів залежатиме від температури повітря", — повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, вночі температура повітря становитиме -4...+1 °C, а вдень — +4...+7 °C, на сході 0...+3 °C.

У Києві вночі та зранку — мокрий сніг, який вдень перейде у дощ. Також у столиці очікується сильний північно-західний вітер, пориви якого сягнуть до 15-20 м/с. Вночі спостерігатиметься близько 0 °C,  а вдень близько +5 °C.

Ситуація з вітром над Європою
Ситуація з вітром над Європою. Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що харківський бабак Тимко спрогнозував 2 лютого, коли українцям очікувати весну. Крім того, у тваринки поцікавилися, що Україні посприяє на шляху до перемоги.

Також ми повідомляли, що синоптики розповіли, чи відрізнятиметься лютий 2024 року від торішнього. Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко спрогнозував, чи очікувати українцям на сильні морози, які лютували в січні.

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