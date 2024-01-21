Погода в Украине в воскресенье, 21 января — в каких областях прогнозируют снег и сильный ветер

Снегопады и штормовой ветер — синоптики предупредили области, в которых сегодня заснежит
Погода в Украине в воскресенье, 21 января, сразит украинцев снегопадом. В Киевской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях ночью будет падать умеренный снег. Также синоптики предупреждают о штормовых порывах ветра на западе до 20 м/с, а также снеголавинной опасности на высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Температура воздуха в Украине будет морозной — ночью ожидается до -8 °C, а в Карпатах -15 °C, днем до -6 °C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 21 января
По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня, 21 января, в Украине заснежит. Ночью умеренные осадки ожидаются на севере, а на западе днем снег не ожидается. Также на дорогах будет скользко — гололедица.
Ветер южного направления с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Ночью на западе прогнозируют сильные порывы ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -3...-8 °C;
- днем -1...-6 °C, на юге и Закарпатье около 0 °C;
- в Карпатах ночью -10...-15 °C, днем -2...-7 °C.
- в Киеве ночью -3...-5 °C, днем -1...-3 °C.
Предупреждение об опасности от Укргидрометцентра
Синоптики сообщают о значительной снеголавинной опасности III уровня в воскресенье, 21 января, на высокогорье восточной части Закарпатской области и умеренной угрозе II уровня — на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области и на высокогорье Ивано-Франковской.
"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. ‼️Упорно советуем воздержаться от походов на высокогорье!", — советуют эксперты.
Также специалисты предупреждают о возможных резких колебаниях уровней воды 21-22 января на участке Верхнего Днепра Неданчичи-Днепровское, устьевом участке Припяти (зона ЧАЭС) и Десне (Киевская, Черниговская, Сумская обл.), а также на Верхнем Днепре (в пределах страны). Объявлены I и II уровни опасности.
Кроме того, прогнозируется постепенное повышение уровней воды на реках суббассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) и в верховье Стира (приток Припяти). Также возможны резкие колебания уровней воды на реках суббассейна Припяти.
Прогноз погоды от Наталки Диденко 21 января
Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует сегодня, 21 января, холодную погоду в Украине.
По ее словам, серьезных осадков не ожидается, только в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Кропивницком Кировоградской области с районами возможен небольшой снег.
"Повышение температуры воздуха ожидается с 24 января. А следующее похолодание, по предварительным прогнозам, придет с 28 января", — пишет Диденко.
Напомним, что синоптики прогнозировали, что в течение выходных в Украине ожидается относительно переменная погода с дождем с переходом в мокрый снег и снег. Известно также, где сохранится морозная погода.
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