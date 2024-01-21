Погода в Украине в воскресенье, 21 января — в каких областях прогнозируют снег и сильный ветер

Женщина пытается закрыться от ветра. Фото: corriere.it

Погода в Украине в воскресенье, 21 января, сразит украинцев снегопадом. В Киевской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях ночью будет падать умеренный снег. Также синоптики предупреждают о штормовых порывах ветра на западе до 20 м/с, а также снеголавинной опасности на высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Температура воздуха в Украине будет морозной — ночью ожидается до -8 °C, а в Карпатах -15 °C, днем до -6 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 21 января

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня, 21 января, в Украине заснежит. Ночью умеренные осадки ожидаются на севере, а на западе днем снег не ожидается. Также на дорогах будет скользко — гололедица.

Ветер южного направления с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Ночью на западе прогнозируют сильные порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью -3...-8 °C;

днем -1...-6 °C, на юге и Закарпатье около 0 °C;

в Карпатах ночью -10...-15 °C, днем -2...-7 °C.

в Киеве ночью -3...-5 °C, днем -1...-3 °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 21 января. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасности от Укргидрометцентра

Синоптики сообщают о значительной снеголавинной опасности III уровня в воскресенье, 21 января, на высокогорье восточной части Закарпатской области и умеренной угрозе II уровня — на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области и на высокогорье Ивано-Франковской.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. ‼️Упорно советуем воздержаться от походов на высокогорье!", — советуют эксперты.

Прогноз снеголавинной опасности в Украине сегодня, 21 января. Фото: Укргидрометцентр

Также специалисты предупреждают о возможных резких колебаниях уровней воды 21-22 января на участке Верхнего Днепра Неданчичи-Днепровское, устьевом участке Припяти (зона ЧАЭС) и Десне (Киевская, Черниговская, Сумская обл.), а также на Верхнем Днепре (в пределах страны). Объявлены I и II уровни опасности.

Кроме того, прогнозируется постепенное повышение уровней воды на реках суббассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) и в верховье Стира (приток Припяти). Также возможны резкие колебания уровней воды на реках суббассейна Припяти.

Прогноз опасных гидрологических явлений в Украине сегодня, 21 января. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 21 января

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует сегодня, 21 января, холодную погоду в Украине.

По ее словам, серьезных осадков не ожидается, только в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Кропивницком Кировоградской области с районами возможен небольшой снег.

"Повышение температуры воздуха ожидается с 24 января. А следующее похолодание, по предварительным прогнозам, придет с 28 января", — пишет Диденко.

Карта циклонов над Европой. Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что синоптики прогнозировали, что в течение выходных в Украине ожидается относительно переменная погода с дождем с переходом в мокрый снег и снег. Известно также, где сохранится морозная погода.