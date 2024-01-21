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Снігопади та штормовий вітер — синоптики попередили області, в яких сьогодні засніжить

21 січня 2024 06:06
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні в неділю, 21 січня — в яких областях прогнозують сніг та сильний вітер
Жінка намагається закритися від вітру. Фото: corriere.it
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні в неділю, 21 січня, вразить українців снігопадом. В Київській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях вночі падатиме помірний сніг. Також синоптики попереджають про штормові пориви вітру на заході до 20 м/с, а також про сніголавинну небезпеку на високогір'ях Закарпатської та Івано-Франківської областей. Температура повітря в Україні буде морозною — вночі очікується до -8 °C, а в Карпатах до -15 °C, вдень до -6 °C. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 21 січня

За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні, 21 січня, в Україні засніжить. Вночі помірні опади очікуються на півночі, а на заході вдень снігу не передбачається. Також на дорогах буде слизько — ожеледиця.

Вітер південного напрямку з переходом на північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Вночі на заході прогнозують подекуди сильні пориви вітру до 15-20 м/с. 

Температура повітря:

  • вночі -3...-8 °C;
  • вдень -1...-6 °C, на півдні та на Закарпатті близько 0 °C;
  • в Карпатах вночі -10...-15 °C, вдень -2...-7 °C.
  • у Києві вночі -3...-5 °C, вдень -1...-3 °C.
Мапа погоди в Україні сьогодні, 21 січня, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 21 січня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпеку від Укргідрометцентру

Синоптики повідомляють про значну сніголавинну небезпеку III рівня в неділю, 21 січня, на високогір'ї східної частини Закарпатської області та помірну загрозу II рівня — на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області й на високогір'ї Івано-Франківської.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. ‼️Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я!", — радять фахівці.

Мапа сніголавинної небезпеки в Україні сьогодні, 21 січня, від Укргідрометцентру
Прогноз сніголавинної небезпеки в Україні сьогодні, 21 січня. Фото: Укргідрометцентр

Також фахівці попереджають про можливі різкі коливання рівнів води 21-22 січня на ділянці Верхнього Дніпра Неданчичі-Дніпровське, пригирловій ділянці Прип'яті (зона ЧАЕС) та Десні (Київська, Чернігівська, Сумська обл.), а також на Верхньому Дніпрі (в межах країни). Оголошено I та II рівні небезпеки.

Крім того, прогнозують поступове підвищення рівнів води на річках суббасейну Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) та у верхів'ї Стира (притока Прип'яті). Також можливі різкі коливання рівнів води на річках суббасейну Прип'яті.

Мапа небезпечних гідрологічних явищ в Україні сьогодні, 21 січня, від Укргідрометцентру
Прогноз небезпечних гідрологічних явищ в Україні сьогодні, 21 січня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 21 січня

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує сьогодні, 21 січня, холодну погоду в Україні.

За її словами, серйозних опадів не очікується, лише в Полтавській, Дніпропетровській, Черкаській та в Кропивницькому Кіровоградської області з районами ймовірний невеликий сніг.

"Підвищення температури повітря очікується з 24-го січня. А наступне похолодання, за попередніми прогнозами, прийде із 28-го січня", — пише Діденко.

Мапа циклонів над Європою
Мапа циклонів над Європою. Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що синоптики прогнозували, що продовж вихідних в Україні очікується відносно змінлива погода з дощем з переходом в мокрий сніг та сніг. Відомо також, де збережеться морозна погода. 

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Укргідрометцентр
Україна
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Наталка Діденко
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