Магнитные бури в Украине сегодня, 10 апреля - прогноз астросиноптиков

Солнечная опасность продолжается — прогноз магнитных бурь на 10 апреля
Магнитные бури 10 апреля будут продолжать представлять угрозу для людей. Магнитосфера Земли находится в состоянии легкого возбуждения, а в течение последних 24 часов солнечная активность была низкой.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 10 апреля
За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С1, которые не вредят организму человека. Прогнозируется, что сегодня геомагнитное поле будет на активном уровне, а солнечная активность будет очень низкой с вероятностью вспышек С-класса и М-класса.
Солнечная активность на 10 апреля
- вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- количество солнечных пятен — 14.
Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь
Пренебрежение оговорками от магнитных бурь способствует развитию ВСД и сердечно-сосудистых болезней. Поэтому для того, чтобы избежать негативных последствий от таких солнечных явлений, настоятельно рекомендуем:
- сохранять спокойствие и положительное настроение;
- поддерживать здоровый образ жизни;
- почаще гулять на улице;
- соблюдать сбалансированную диету;
- больше отдыхать и контролировать ваш сон;
- практиковать медитацию или йогу;
- избегать стрессовых ситуаций и расстройств психики.
Напомним, не так давно произошло полное солнечное затмение, которое могли наблюдать жители Северной Америки.
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