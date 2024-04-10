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Солнечная опасность продолжается — прогноз магнитных бурь на 10 апреля

10 апреля 2024 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в Украине сегодня, 10 апреля - прогноз астросиноптиков
Раздражительность у парня вследствие магнитной бури. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури 10 апреля будут продолжать представлять угрозу для людей. Магнитосфера Земли находится в состоянии легкого возбуждения, а в течение последних 24 часов солнечная активность была низкой.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 10 апреля

За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С1, которые не вредят организму человека. Прогнозируется, что сегодня геомагнитное поле будет на активном уровне, а солнечная активность будет очень низкой с вероятностью вспышек С-класса и М-класса.

Солнечная активность на 10 апреля

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • количество солнечных пятен — 14.
Солнечная опасность продолжается – прогноз магнитных бурь на 10 апреля
Приступ сильной мигрени у девушки из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь

Пренебрежение оговорками от магнитных бурь способствует развитию ВСД и сердечно-сосудистых болезней. Поэтому для того, чтобы избежать негативных последствий от таких солнечных явлений, настоятельно рекомендуем:

  • сохранять спокойствие и положительное настроение;
  • поддерживать здоровый образ жизни;
  • почаще гулять на улице;
  • соблюдать сбалансированную диету;
  • больше отдыхать и контролировать ваш сон;
  • практиковать медитацию или йогу;
  • избегать стрессовых ситуаций и расстройств психики.

Напомним, не так давно произошло полное солнечное затмение, которое могли наблюдать жители Северной Америки.

Также мы писали о том, чем уникально такое интересное солнечное явление, так когда ждать следующую "корону Солнца".

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