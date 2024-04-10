Магнітні бурі в Україні сьогодні, 10 квітня — прогноз астросиноптиків

Сонячна небезпека триває — прогноз магнітних бур на 10 квітня
Магнітні бурі 10 квітня продовжуватимуть чинити загрозу для людей. Магнітосфера Землі перебуває в стані легкої збудженості, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була низькою.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 10 квітня
За останню добу на Сонці сталося шість спалахів класу С1, які не шкодять організму людини. Прогнозується, що сьогодні геомагнітне поле буде на активному рівні, а сонячна активність буде дуже низькою з імовірністю спалахів С-класу і М-класу.
Сонячна активність на 10 квітня
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- кількість сонячних плям — 14.
Як врятуватись від негативного впливу магнітних бур
Нехтування застереженнями від магнітних бур сприяє розвитку ВСД та серцево-судинних хвороб. Тому для того, аби уникнути негативних наслідків від таких сонячних явищ, наполегливо рекомендуємо:
- зберігати спокій та позитивний настрій;
- підтримувати здоровий спосіб життя;
- частіше гуляти на вулиці;
- дотримуватись збалансованої дієти;
- більше відпочивати та контролювати ваш сон;
- практикувати медитацію або йогу;
- уникати стресових ситуацій та розладів психіки.
Нагадаємо, не так давно відбулося повне сонячне затемнення, яке могли спостерігати мешканці Північної Америки.
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