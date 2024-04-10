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Сонячна небезпека триває — прогноз магнітних бур на 10 квітня

10 квітня 2024 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні сьогодні, 10 квітня — прогноз астросиноптиків
Дратівливість у хлопця внаслідок магнітної бурі. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі 10 квітня продовжуватимуть чинити загрозу для людей. Магнітосфера Землі перебуває в стані легкої збудженості, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була низькою.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 10 квітня

За останню добу на Сонці сталося шість спалахів класу С1, які не шкодять організму людини. Прогнозується, що сьогодні геомагнітне поле буде на активному рівні, а сонячна активність буде дуже низькою з імовірністю спалахів С-класу і М-класу.

Сонячна активність на 10 квітня

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • кількість сонячних плям — 14.
Сонячна небезпека триває — прогноз магнітних бур на 10 квітня
Напад сильної мігрені у дівчини через магнітну бурі. Джерело: freepik

Як врятуватись від негативного впливу магнітних бур

Нехтування застереженнями від магнітних бур сприяє розвитку ВСД та серцево-судинних хвороб. Тому для того, аби уникнути негативних наслідків від таких сонячних явищ, наполегливо рекомендуємо:

  • зберігати спокій та позитивний настрій;
  • підтримувати здоровий спосіб життя;
  • частіше гуляти на вулиці;
  • дотримуватись збалансованої дієти;
  • більше відпочивати та контролювати ваш сон;
  • практикувати медитацію або йогу;
  • уникати стресових ситуацій та розладів психіки.

Нагадаємо, не так давно відбулося повне сонячне затемнення, яке могли спостерігати мешканці Північної Америки.

Також ми писали про те, чим унікальне таке цікаве сонячне явище, так коли чекати на наступну "корону Сонця". 

космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
головний біль
прогноз погоди

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