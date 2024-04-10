Магнітні бурі в Україні сьогодні, 10 квітня — прогноз астросиноптиків

Дратівливість у хлопця внаслідок магнітної бурі. Фото: freepik

Магнітні бурі 10 квітня продовжуватимуть чинити загрозу для людей. Магнітосфера Землі перебуває в стані легкої збудженості, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була низькою.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 10 квітня

За останню добу на Сонці сталося шість спалахів класу С1, які не шкодять організму людини. Прогнозується, що сьогодні геомагнітне поле буде на активному рівні, а сонячна активність буде дуже низькою з імовірністю спалахів С-класу і М-класу.

Сонячна активність на 10 квітня

ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 14.

Напад сильної мігрені у дівчини через магнітну бурі. Джерело: freepik

Як врятуватись від негативного впливу магнітних бур

Нехтування застереженнями від магнітних бур сприяє розвитку ВСД та серцево-судинних хвороб. Тому для того, аби уникнути негативних наслідків від таких сонячних явищ, наполегливо рекомендуємо:

зберігати спокій та позитивний настрій;

підтримувати здоровий спосіб життя;

частіше гуляти на вулиці;

дотримуватись збалансованої дієти;

більше відпочивати та контролювати ваш сон;

практикувати медитацію або йогу;

уникати стресових ситуацій та розладів психіки.

Нагадаємо, не так давно відбулося повне сонячне затемнення, яке могли спостерігати мешканці Північної Америки.

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