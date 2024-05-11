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Солнечная угроза сохраняется — прогноз магнитных бурь на 11 мая

11 мая 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в Украине сегодня, 11 мая - прогноз астросиноптиков
Приступ мигрени у мужчины. Фото иллюстративное: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури 11 мая сохранят угрозу для людей. Магнитосфера земного шара находится в значительном возбужденном состоянии, а в течение последних 24 часов солнечная активность была на очень высоком уровне.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 11 мая

За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса Х2, которые несут опасное влияние на Землю. Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет на уровне мощного космического шторма, а солнечная активность будет высокой.

Солнечная активность на 11 мая

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 35%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 50%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 95%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 60%;
  • количество солнечных пятен — 103.
магнитные бури 11 мая
Проявления вегето-сосудистой дистонии у девушки из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как уберечь себя от магнитных бурь

Как можно видеть, сегодня метеозависимым снова будет непросто из-за значительных геомагнитных колебаний. Но чтобы облегчить течение негативного воздействия магнитных бурь на организм, рекомендуется соблюдать некоторые правила:

  • больше гуляйте на свежем воздухе;
  • делайте легкие физические упражнения;
  • проветривайте помещение;
  • делайте дыхательную гимнастику;
  • уберите из рациона жирную и жареную пищу и добавьте больше свежих фруктов и овощей;
  • ограничьте курение, употребление алкоголя, кофе и крепкий чай;
  • пейте больше воды;
  • соблюдайте режим сна;
  • употребляйте необходимые лекарства, если геомагнитные колебания затронули состояние внутренних органов.

Напомним, ранее с китайского космодрома "Хайнань" запустили космическую ракету Long March-5 Y8, которая должна высадить на обратной стороне Луны автоматизированный лунный зонд Chang'e-6.

Также мы сообщали, что на большинстве территории Украины заметили северное сияние, а также сообщалось о ряде объектов, которые могут быть НЛО. Впоследствии стало известно, что за такими явлениями может стоять мощная магнитная буря, ударившая еще в конце апреля.

космос
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