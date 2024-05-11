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Сонячна загроза зберігається — прогноз магнітних бур на 11 травня

11 травня 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні сьогодні, 11 травня — прогноз астросиноптиків
Напад мігрені у чоловіка. Фото ілюстративне: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі 11 травня збережуть свою загрозу для людей. Магнітосфера земної кулі перебуває в значному збудженому стані, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була на дуже високому рівні.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 11 травня

За останню добу на Сонці сталося сім спалахів класу Х2, які несуть небезпечний вплив на Землю. Очікується, що сьогодні геомагнітне поле перебуватиме на рівні потужного космічного шторму, а сонячна активність буде високою.

Сонячна активність на 11 травня

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 35%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 50%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 95%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 60%;
  • кількість сонячних плям — 103.
магнітні бурі 11 травня
Прояви вегето-судинної дистонії у дівчини через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як вберегти себе від магнітних бур

Як можна бачити, сьогодні метеозалежним знову буде непросто через значні геомагнітні коливання. Але щоб полегшити перебіг негативного впливу магнітних бур на організм, рекомендується дотримуватись деяких правил:

  • більше гуляйте на свіжому повітрі;
  • робіть легкі фізичні вправи;
  • провітрюйте приміщення;
  • робіть дихальну гімнастику;
  • приберіть з раціону жирну та смажену їжу та додайте більше свіжих фруктів та овочів;
  • обмежте куріння, вживання алкоголю, каву та міцний чай;
  • пийте більше води;
  • дотримуйтесь режиму сну;
  • вживайте необхідні ліки, якщо геомагнітні коливання зачепили стан внутрішніх органів.

Нагадаємо, раніше з китайського космодрому "Хайнань" запустили космічну ракету Long March-5 Y8, яка має висадити на зворотному боці Місяця автоматизований місячний зонд Changʼe-6.

Також ми повідомляли, що на більшості території України помітили північне сяйво, а також повідомлялося про низку об'єктів, які можуть бути НЛО. Згодом стало відомо, що за такими явищами може стояти потужна магнітна буря, яка вдарила ще наприкінці квітня. 

космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
головний біль
прогноз погоди

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