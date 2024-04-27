Прогноз погоды в воскресенье 28 апреля от Наталки Диденко.

Солнечно и тепло во всех регионах Украины — Наталья Диденко порадовала прогнозом на воскресенье
В воскресенье, 28 апреля, ожидаем теплую и солнечную погоду по всей Украине. По словам Наталки Диденко, антициклон, который в ближайшие выходные вытеснит дожди с нашей территории, обеспечит практически повсюду сухое и солнечное небо.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook в пятницу, 26 апреля.
Погода в Украине 28 апреля
Диденко отмечает, что в воскресенье главным образом будет сухая погода. Однако вечером в воскресенье — на Левобережье.
В течение дня температура воздуха поднимется от +17 до +22 °C, а на востоке страны можно ожидать даже до +26 °C.
Погода в Киеве 27-28 апреля
По прогнозам, в Киеве 28 апреля также ожидается отличная погода без осадков. Максимальная температура воздуха около +17 °C.
Напомним, что в Украину добралась африканская пыль из Сахары. Такое явление может создавать определенные проблемы для людей с болезнями органов дыхания. Однако существенную опасность не представляет.
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