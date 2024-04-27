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Солнечно и тепло во всех регионах Украины — Наталья Диденко порадовала прогнозом на воскресенье

27 апреля 2024 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в воскресенье 28 апреля от Наталки Диденко.
Люди гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В воскресенье, 28 апреля, ожидаем теплую и солнечную погоду по всей Украине. По словам Наталки Диденко, антициклон, который в ближайшие выходные вытеснит дожди с нашей территории, обеспечит практически повсюду сухое и солнечное небо.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook в пятницу, 26 апреля.

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Диденко отмечает, что в воскресенье главным образом будет сухая погода. Однако вечером в воскресенье — на Левобережье.

В течение дня температура воздуха поднимется от +17 до +22 °C, а на востоке страны можно ожидать даже до +26 °C.

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Циклон в Украине. Фото: скриншот

Погода в Киеве 27-28 апреля

По прогнозам, в Киеве 28 апреля также ожидается отличная погода без осадков. Максимальная температура воздуха около +17 °C.

Наталья Диденко дала прогноз на эти выходные - в каких регионах ожидать теплую и солнечную погоду - фото 2
Сообщение Наталки Диденко. Фото: скриншот

Напомним, что в Украину добралась африканская пыль из Сахары. Такое явление может создавать определенные проблемы для людей с болезнями органов дыхания. Однако существенную опасность не представляет.

Также мы писали, что разрушительный торнадо охватил сразу несколько штатов США.

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