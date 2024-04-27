Прогноз погоди у неділю 28 квітня від Наталки Діденко

Люди гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 28 квітня, очікуємо теплу та сонячну погоду по всій Україні. За словами Наталки Діденко, антициклон, який протягом найближчих вихідних витіснить дощі з нашої території, забезпечить практично всюди сухе та сонячне небо.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко в Facebook в п'ятницю, 26 квітня.

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Діденко наголошує, що у неділю головним чином буде суха погода. Однак ввечері в неділю — на Лівобережжі.

Протягом дня температура повітря підніметься від +17 до +22 °C, а на сході країни можна очікувати навіть до +26 °C.

Циклон в Україні. Фото: скриншот

Погода в Києві 27-28 квітня

За передбаченнями, у Києві 28 квітня також очікується чудова погода без опадів. Максимальна температура повітря близько +17 °C.

Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Україну дістався африканський пил із Сахари. Таке явище може створювати певні проблеми для людей, які мають хвороби органів дихання. Однак суттєвої небезпеки не становить.

Також ми писали, що руйнівний торнадо охопив одразу кілька штатів США.