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Солнце сквозь тучи — в каких регионах прогнозируют летнюю погоду с грозами

30 апреля 2024 04:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине во вторник, 30 апреля, где синоптики обещают солнечную погоду, дожди, грозы, сильный ветер
Люди бегают и гуляют в парке. Фото иллюстративное: salesforce.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине во вторник, 30 апреля, будет преимущественно теплой и малооблачной. Но в Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областях и Крыму синоптики прогнозируют дожди с грозами. Средняя дневная температура воздуха +20°C, в Закарпатье до +25°C. В юго-восточной части страны возможны порывы ветра 15-18 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 30 апреля

Температура воздуха днем на юге и востоке Украины +18...+23°C. В западных областях столбик термометра поднимется до +24°C. На высокогорье Карпат дневная температура воздуха будет +13...+18°C.

В Киевской области осадков не прогнозируется, но небо затянет облаками. Температура воздуха днем +18...+23°C. В Киеве до +20°C.

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Прогноз погоды в Украине на 30 апреля. Скриншот с Facebook/Укргидрометцентр

Предупреждение от Укргидрометцентра

Снеголавинная опасность III уровня сохраняется на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.
По данным Укргидрометцентра, в горах возможно схождение средних и больших лавин. Лучше воздержаться от походов на высокогорье.

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Предупреждение о снеголавинной опасности сегодня, 30 апреля. Скриншот с Facebook/Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 30 апреля

Как прогнозирует народный синоптик Наталка Диденко, на этой неделе погоду в Украине будет определять антициклон. Он не даст шансов дождям или пыли из Сахары. Антициклон — это практически всегда сухая солнечная погода, отмечает синоптик.

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Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, 24 апреля в Украину добралась африканская пыль из Сахары. А 21 апреля в Киеве бушевал ураган, из-за непогоды рухнули деревья, были подтоплены улицы и подъезды, получили повреждения десятки автомобилей.

Укргидрометцентр
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