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Сонце крізь хмари — в яких регіонах прогнозують літню погоду з грозами

30 квітня 2024 04:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні у вівторок, 30 квітня — де синоптики обіцяють сонячну погоду, дощі, грози, сильний вітер
Люди бігають та гуляють у парку. Фото ілюстративне: salesforce.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у вівторок, 30 квітня, буде переважно теплою та малохмарною. Але у Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Луганській областях та в Криму синоптики прогнозують дощі з грозами. Середня денна температура повітря +20°C, на Закарпатті — до +25°C. У південно-східній частині країни можливі пориви вітру 15-18 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Температура повітря вдень на півдні та сході України +18...+23°C. У західних областях стовпчик термометра підніметься до +24°C. На високогір'ї Карпат денна температура повітря становитиме +13...+18°C.

На Київщині опадів не прогнозується, але небо буде з хмарами. Температура повітря вдень +18...+23°C. У Києві до +20°C.

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Прогноз погоди в Україні на 30 квітня. Скриншот з Facebook/Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру

Сніголавинна небезпека ІІІ рівня зберігається на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.
За даними Укргідрометцентру, у горах можливе сходження середніх та великих лавин. Краще утриматись від походів на високогір'я.

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Попередження про сніголавинну небехпеку сьогодні, 30 квітня. Скриншот з Facebook/Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 30 квітня

За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, весь цей тиждень погоду України визначатиме антициклон, який не дасть шансів дощам чи то сахарській пилюці. Антициклон — це практично завжди суха сонячна погода, зазначає синоптик.

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Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, 24 квітня до України дістався африканський пил із Сахари. А 21 квітня у Києві вирувала буря, через негоду повалилися дерева, були підтоплені вулиці та підʼїзди, зазнали пошкоджень десятки автомобілів. 

Укргідрометцентр
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