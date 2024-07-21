Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 21 июля.

Люди купаются в Черном море на пляже в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 21 июля, в Одессе день обещает без осадков, но местами в регионе ожидаются сильные порывы ветра до 14 м/с. Вода в Черном море остается комфортно теплой, около +28 °С, что способствует приятному отдыху на пляже.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем южный, 7-12 м/с.

Температура ночью +19...+24°С, днем +29...+34°С.

Температура морской воды +26...+28 °С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем южный, 7-12 м/с.

Температура ночью +22...+25°С, +29...+31°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Прогноз пожарной опасности на 21 июля. Фото: скриншот

Погода в Украине 21 июля

Сегодня, 21 июля, в некоторых областях Украины пройдут грозовые дожди и спадет жара. Жителям западных и северных областей следует ожидать комфортных +25...+29 °C. Такую же температуру прогнозируют и в Винницкой области.

В то же время жара все еще будет продолжаться в южной части Украины. Там ожидается самая высокая температура воздуха, +34...+36°C. На востоке тоже жарко, +31...+34 °C

Подробный прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Мы писали, что журналисты Новини.LIVE решили спросить у одесситов, как они переносят жару в блекауты. Горожане спасаются как могут — кто проводит дни у Черного моря, а кто целый день проводит в заведениях с генераторами и прохладительными напитками.