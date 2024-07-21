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Солнце уже не будет обжигать — прогноз погоды на сегодня от синоптиков

21 июля 2024 05:29
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 21 июля.
Люди купаются в Черном море на пляже в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Сегодня, 21 июля, в Одессе день обещает без осадков, но местами в регионе ожидаются сильные порывы ветра до 14 м/с. Вода в Черном море остается комфортно теплой, около +28 °С, что способствует приятному отдыху на пляже.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем южный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +19...+24°С, днем +29...+34°С.
  • Температура морской воды +26...+28 °С.
прогноз погоды в Одессе 21 июля
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем южный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +22...+25°С, +29...+31°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
прогноз погоды в Одесской области 21 июля
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Прогноз пожарной опасности 21 июля Одесщины
Прогноз пожарной опасности на 21 июля. Фото: скриншот

Погода в Украине 21 июля

Сегодня, 21 июля, в некоторых областях Украины пройдут грозовые дожди и спадет жара. Жителям западных и северных областей следует ожидать комфортных +25...+29 °C. Такую же температуру прогнозируют и в Винницкой области.

В то же время жара все еще будет продолжаться в южной части Украины. Там ожидается самая высокая температура воздуха, +34...+36°C. На востоке тоже жарко, +31...+34 °C

прогноз погоды по Украине 21 июля
Подробный прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Мы писали, что журналисты Новини.LIVE решили спросить у одесситов, как они переносят жару в блекауты. Горожане спасаются как могут — кто проводит дни у Черного моря, а кто целый день проводит в заведениях с генераторами и прохладительными напитками.

погода Одесса Черное море Одесская область синоптик Новости Одессы прогноз погоды температура воздуха жара

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