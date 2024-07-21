Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні, 21 липня

Люди купаються в Чорному морі на пляжі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 21 липня, в Одесі день обіцяє бути без опадів, але місцями в регіоні очікуються сильні пориви вітру до 14 м/с. Вода в Чорному морі залишається комфортно теплою, близько +28 °С, що сприяє приємному відпочинку на пляжі.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень південний, 7-12 м/с.

Температура вночі +19...+24 °С, вдень +29...+34 °С.

Температура морської води +26...+28 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень південний, 7-12 м/с.

Температура вночі +22...+25 °С, +29...+31 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Прогноз пожежної небезпеки на 21 липня. Фото: скриншот

Погода в Україні 21 липня

Сьогодні, 21 липня, у деяких областях України пройдуть грозові дощі та спаде спека. Жителям західних та північних областей варто очікувати на комфортні +25...+29 °C. Таку ж температуру прогнозують і на Вінниччині.

Водночас спека все ще триватиме у південній частині України. Там очікується найвища температура повітря, +34...+36 °C. На сході теж спекотно, +31...+34 °C

Детальний прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Ми писали, що журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, як вони переносять спеку у блекаути. Містяни рятуються як можуть — хтось проводить дні біля Чорного моря, а хтось цілий день проводить у закладах з генераторами та прохолодними напоями.