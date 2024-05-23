Погода в Украине в четверг, 23 мая — прогноз от синоптиков

Люди в парке. Фото иллюстративное: ps.informator.ua

Погода в Украине в четверг, 23 мая, будет переменно облачной. На Закарпатье и Прикарпатье, а днем местами и на севере, а также в Полтавской и Харьковской областях, грозы. На остальной территории без осадков.

Об этом 22 мая сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 23 мая

Карта с прогнозами Украинского гидрометеорологического центра

Ветер преимущественно восточный, 5–10 м/с. Температура ночью +11...+16 °С, днем +23...+28 °С. На Закарпатье и в Карпатах днем будет +18...+23 °С.

В Киевской области температура ночью будет +11...+16 °С, а днем +23...+28 °С. В Киеве ночью будет +13...+15 °С, а днем около +26...+28 °С. Переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Карта "Гидрологическая опасность в Украине" от Украинского гидрометцентра

Будет продолжаться снижение уровней воды с уменьшением слоя затопления пойм и удерживаться:

на Десне — затопление территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Нежинском, Черниговском районах (I уровень опасности — желтый), в Корюковском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый);

на Верхнем Днепре (в пределах страны) — нарушение транспортного сообщения ряда приречных сел в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Предупреждение о пожарной опасности

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Украинского гидрометцентра

На всей территории Украины, кроме Крыма, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в четверг, 23 мая, в Украине будет преимущественно солнечно. Облака, а местами дожди и грозы, будут только на западе и северо-востоке страны. Воздух днем прогреется до +23...+28 °С.

В Киеве будет немного облачно, но без осадков. Температура воздуха будет составлять +26 °С.

Напомним, по прогнозам Наталки Диденко, вся текущая неделя в Украине будет теплая, даже немного жаркая. Воздух в некоторых областях прогреется до +26…+27 °С.

Также мы сообщали о том, что в Одессе готовятся к открытию пляжей. На пляжных территориях работают водолазы, которые проверяют морское дно и очищают его от опасных предметов.