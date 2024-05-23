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Спека до +28 °С — синоптики розповіли, яка погода буде в Україні сьогодні

23 травня 2024 05:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні в четвер, 23 травня — прогноз від синоптиків
Люди в парку. Фото ілюстративне: ps.informator.ua
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в четвер, 23 травня, буде мінливо хмарною. На Закарпатті та Прикарпатті, а вдень місцями й на півночі, а також у Полтавській і Харківській областях, подекуди грози. На решті території без опадів.

Про це 22 травня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта із прогнозами Українського гідрометеорологічного центру

Вітер переважно східний, 5–10 м/с. Температура вночі +11...+16 °С, удень +23...+28 °С. На Закарпатті та в Карпатах удень буде +18...+23 °С.

На Київщині температура вночі становитиме +11...+16 °С, а вдень +23...+28 °С. У Києві вночі буде +13...+15 °С, а вдень близько +26...+28 °С. Буде мінлива хмарність. Уночі без опадів, а вдень місцями короткочасний дощ і гроза. Східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Пожежна небезпека в багатьох областях — синоптики розповіли, яка погода буде в Україні сьогодні - фото 2
Карта "Гідрологічна небезпека в Україні" від Українського гідрометцентру

Продовжуватиметься зниження рівнів води зі зменшенням шару затоплення заплав та утримуватиметься:

  • на Десні — затоплення територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Ніжинському, Чернігівському районах (І рівень небезпеки — жовтий), у Корюківському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий);
  • на Верхньому Дніпрі (в межах країни) — порушення транспортного сполучення ряду прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).

Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження ріки Дніпро у старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Попередження про пожежну небезпеку

Спека до +28 °С — синоптики розповіли, яка погода буде в Україні сьогодні - фото 3
Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Українського гідрометцентру

На всій території України, крім Криму, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, у четвер, 23 травня, в Україні буде переважно сонячно. Хмари, а місцями й дощі та грози, будуть лише на заході та північному сході країни. Повітря вдень прогріється до +23...+28 °С.

У Києві буде трохи хмарно, але без опадів. Температура повітря становитиме +26 °С.

Нагадаємо, за прогнозами Наталки Діденко, весь поточний тиждень в Україні буде теплий, навіть трохи спекотний. Повітря в деяких областях прогріється до +26...+27 °С.

Також ми повідомляли про те, що в Одесі готуються до відкриття пляжів. На пляжних територіях працюють водолази, які перевіряють морське дно й очищають його від небезпечних предметів.

погода
Укргідрометцентр
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