Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Жара до +36 °C — синоптики назвали области, которым сегодня будет донимать страшная духота arrow

Жара до +36 °C — синоптики назвали области, которым сегодня будет донимать страшная духота

30 июня 2024 04:29
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на сегодня, 30 июня — синоптики говорят о жаре
Девушки идут по улице в сильную жару. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в воскресенье, 30 июня, будет жаркой и сухой. Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Киевской, Житомирской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Одесской и других областях. Температура воздуха на юге достигнет +36 °C, однако не обнадеживайтесь зря, ведь в других регионах не лучше — до +34 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Читайте также:

Погода в Украине 30 июня

Синоптики прогнозируют в Украине 30 июня переменную облачность и сухую погоду. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +16...+21 °C, днем +29...+34 °C, на юге и в центре местами до +35...+36 °C;
  • на высокогорье Карпат ночью +10...+15 °C, днем +22...+27 °C;
  • в Киеве ночью +19...+21 °C, днем +30...+32 °C.
Погода в Украине на 30 июня.
Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 30 июня. Фото: Укргидрометцентр

Также в Укргидрометцентре предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине, который с 30 июня продлится до 2 июля.

Опасность обойдет большинство западных областей, а с 30 июня по 1 июля — Полтавскую, 30 июня — Харьковскую.

Какая будет погода в Украине 30 июня
Предупреждение о пожарной опасности в понедельник, 1 июля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 30 июня

"В ближайшее время в большинстве областей Украины ожидается +30...+34 °C, местами до +35 °C. Дожди маловероятны. Сухо, повышенная пожарная опасность!" — предупреждает народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в Киеве в ближайшие дни температура воздуха ожидается +30...+33 °C, осадки не прогнозируются.

"Внизу — прогноз основных метеоэлементов для Киева. Красная линия — температура воздуха", — пояснила Диденко.

Погода в Киеве 30 июня
Прогноз основных метеоэлементов для Киева. Фото: Наталья Диденко / Facebook
Погода по прогнозу Наталки Диденко на 30 июня.
Скриншот сообщения с Facebook-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что Наталья Диденко спрогнозировала погоду в Украине на следующую неделю. По ее словам, украинцев ждет удушье.

В то же время в Европе тоже свирепствует аномальная жара. Так, с начала июня удушье в Греции убило шесть человек.

погода
Укргидрометцентр
карта
Наталка Диденко
прогноз погоды
погода в Украине
жара

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны