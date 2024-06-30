Прогноз погоды в Украине на сегодня, 30 июня — синоптики говорят о жаре

Девушки идут по улице в сильную жару. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в воскресенье, 30 июня, будет жаркой и сухой. Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Киевской, Житомирской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Одесской и других областях. Температура воздуха на юге достигнет +36 °C, однако не обнадеживайтесь зря, ведь в других регионах не лучше — до +34 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 30 июня

Синоптики прогнозируют в Украине 30 июня переменную облачность и сухую погоду. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха:

ночью +16...+21 °C, днем +29...+34 °C, на юге и в центре местами до +35...+36 °C;

на высокогорье Карпат ночью +10...+15 °C, днем +22...+27 °C;

в Киеве ночью +19...+21 °C, днем +30...+32 °C.

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 30 июня. Фото: Укргидрометцентр

Также в Укргидрометцентре предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине, который с 30 июня продлится до 2 июля.

Опасность обойдет большинство западных областей, а с 30 июня по 1 июля — Полтавскую, 30 июня — Харьковскую.

Предупреждение о пожарной опасности в понедельник, 1 июля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 30 июня

"В ближайшее время в большинстве областей Украины ожидается +30...+34 °C, местами до +35 °C. Дожди маловероятны. Сухо, повышенная пожарная опасность!" — предупреждает народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в Киеве в ближайшие дни температура воздуха ожидается +30...+33 °C, осадки не прогнозируются.

"Внизу — прогноз основных метеоэлементов для Киева. Красная линия — температура воздуха", — пояснила Диденко.

Прогноз основных метеоэлементов для Киева. Фото: Наталья Диденко / Facebook

Скриншот сообщения с Facebook-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что Наталья Диденко спрогнозировала погоду в Украине на следующую неделю. По ее словам, украинцев ждет удушье.

В то же время в Европе тоже свирепствует аномальная жара. Так, с начала июня удушье в Греции убило шесть человек.