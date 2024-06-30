Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 30 червня — синоптики кажуть про спеку

Дівчата йдуть вулицею у сильну спеку. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні в неділю, 30 червня, буде спекотною та сухою. Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Київській, Житомирській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській та інших областях. Температура повітря на півдні сягне +36 °C, однак не обнадіюйтесь даремно, адже в інших регіонах не краще — до + 34 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 30 червня

Синоптики прогнозують в Україні 30 червня мінливу хмарність та суху погоду. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі +16...+21 °C, вдень +29...+34 °C, на півдні та в центрі місцями до +35...+36 °C;

на високогір'ї Карпат вночі +10...+15 °C, вдень +22...+27 °C;

у Києві вночі +19...+21 °C, вдень +30...+32 °C.

Прогноз погоди в Україні на неділю, 30 червня. Фото: Укргідрометцентр

Також в Укргідрометцентрі попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні, який з 30 червня протриває до 2 липня.

Небезпека омине більшість західних областей, а з 30 червня по 1 липня — Полтавську, 30 червня — Харківську.

Попередження про пожежну небезпеку на понеділок, 1 липня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 30 червня

"Найближчим часом у більшості областей України очікується +30...+34 °C, місцями до +35 °C. Дощі малоймовірні. Сухо, підвищена пожежна небезпека!" — попереджає народна синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, в Києві найближчими днями температура повітря очікується +30...+33 °C, опади не прогнозуються.

"Внизу — прогноз основних метеоелементів для Києва. Червона лінія — температура повітря", — пояснила Діденко.

Прогноз основних метеоелементів для Києва. Фото: Наталка Діденко / Facebook

Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що Наталка Діденко спрогнозувала погоду в Україні на наступний тиждень. За її словами, на українців чекає задуха.

Водночас у Європі теж лютує аномальна спека. Так, з початку червня задуха в Греції вбила шестеро людей.