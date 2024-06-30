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Спека до +36 °C — синоптики назвали області, яким сьогодні дошкулятиме страшна задуха

30 червня 2024 04:29
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 30 червня — синоптики кажуть про спеку
Дівчата йдуть вулицею у сильну спеку. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні в неділю, 30 червня, буде спекотною та сухою. Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Київській, Житомирській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській та інших областях. Температура повітря на півдні сягне +36 °C, однак не обнадіюйтесь даремно, адже в інших регіонах не краще — до + 34 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 30 червня

Синоптики прогнозують в Україні 30 червня мінливу хмарність та суху погоду. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. 

Температура повітря:

  • вночі +16...+21 °C, вдень +29...+34 °C, на півдні та в центрі місцями до +35...+36 °C;
  • на високогір'ї Карпат вночі +10...+15 °C, вдень +22...+27 °C;
  • у Києві вночі +19...+21 °C, вдень +30...+32 °C.
Погода в Україні на 30 червня
Прогноз погоди в Україні на неділю, 30 червня. Фото: Укргідрометцентр

Також в Укргідрометцентрі попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні, який з 30 червня протриває до 2 липня.

Небезпека омине більшість західних областей, а з 30 червня по 1 липня — Полтавську, 30 червня — Харківську.

Якою буде погода в Україні 30 червня
Попередження про пожежну небезпеку на понеділок, 1 липня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 30 червня

"Найближчим часом у більшості областей України очікується +30...+34 °C, місцями до +35 °C. Дощі малоймовірні. Сухо, підвищена пожежна небезпека!" — попереджає народна синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, в Києві найближчими днями температура повітря очікується +30...+33 °C, опади не прогнозуються.

"Внизу — прогноз основних метеоелементів для Києва. Червона лінія — температура повітря", — пояснила Діденко.

Погода в Києві 30 червня
Прогноз основних метеоелементів для Києва. Фото: Наталка Діденко / Facebook
Погода за прогнозом Наталки Діденко на 30 червня
Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що Наталка Діденко спрогнозувала погоду в Україні на наступний тиждень. За її словами, на українців чекає задуха.

Водночас у Європі теж лютує аномальна спека. Так, з початку червня задуха в Греції вбила шестеро людей.

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