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Жара возвращается — Диденко предупредила украинцев об адских выходных

26 июля 2024 13:34
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине 27-28 июля - Наталия Диденко дала прогноз на выходные
Сильная жара. Фото: enovosty.com
Светлана Силенко - Редактор

В Украине в субботу и воскресенье будет жаркая погода. Температура воздуха достигнет +29...+33 °C, в южной части до +33...+36 °C. Однако уже в понедельник жара отойдет.

Такой прогноз дала народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 27-28 июля

Максимальная температура воздуха будет достигать +29...+33°C, в южной части до +33...+36 °C. Несколько прохладнее будет в субботу в западной части страны. В течение дня будет +25...+28 °C, однако в воскресенье и там жара усилится.

По словам Диденко, погоду Украины будет определять антициклон по имени Gustav, поэтому в течение 27-28 июля будет доминировать везде сухая солнечная погода.

антициклон
Антициклон Gustav. Фото: скриншот

Погода в Киеве 27-28 июля

В Киеве в субботу и воскресенье будет солнечно, сухо и жарко.

В дневные часы температура воздуха будет колебаться около +30 °C.

Погода в Украине после выходных

В понедельник, 29 июля, ожидается ощутимое понижение температуры воздуха. На юге и востоке ослабление жары начнется во вторник, 30 июля.

"В понедельник-вторник в Украине предполагается усиление ветра местами до штормовых порывов", — рассказала Диденко.

В заключение синоптик добавила, что следующая жара придет в Украину ориентировочно 4 августа.

Напомним, в Украину в ближайшие дни вернется сильная жара. Температура воздуха днем будет составлять до +34 °С.

Также мы сообщали, что в понедельник, 22 июля, в Киеве бурлила гроза. В результате непогоды некоторые районы столицы оказались под водой.

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