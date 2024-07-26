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Спека повертається — Діденко попередила українців про пекельні вихідні

26 липня 2024 13:34
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні 27-28 липня — Наталія Діденко дала прогноз на вихідні
Сильна спека. Фото: enovosty.com
Світлана Силенко - Редактор

В Україні в суботу та неділю буде спекотна погода. Температура повітря сягне +29...+33 °C, у південній частині до +33...+36 °C. Проте вже у понеділок спека відступить.

Такий прогноз дала народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні 27-28 липня

Максимальна температура повітря досягатиме +29...+33 °C, у південній частині до +33...+36 °C. Дещо прохолодніше буде в суботу в західній частині країни. Протягом дня буде +25...+28 °C, проте в неділю й там спека посилиться.

За словами Діденко, погоду України визначатиме антициклон на ім'я Gustav, тому впродовж 27-28 липня домінуватиме скрізь суха сонячна погода.

антициклон
Антициклон Gustav. Фото: скриншот

Погода в Києві 27-28 липня

У Києві в суботу та неділю буде сонячно, сухо і спекотно.

У денні години температура повітря коливатиметься близько +30 °C.

Погода в Україні після вихідних

У понеділок, 29-го липня, очікується відчутне зниження температури повітря. На півдні та сході послаблення спеки почнеться у вівторок, 30 липня.

"У понеділок-вівторок в Україні передбачається посилення вітру місцями до штормових поривів", — розповіла Діденко.

Наостанок синоптик додала, що наступна спека прийде до України орієнтовно 4 серпня.

Нагадаємо, в Україну найближчими днями повернеться сильна спека. Температура повітря вдень становитиме до +34 °С.

Також ми повідомляли, що в понеділок, 22 липня, у Києві вирувала гроза. Унаслідок негоди деякі райони столиці опинилися під водою.

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