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Жарко, но не без дождей — синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня

7 июня 2024 05:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в пятницу, 7 июня — прогноз от синоптиков
Люди идут под дождем. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в пятницу, 7 июня, будет переменно облачной. В большинстве областей без осадков. В западных регионах, а также в Винницкой и Житомирской областях днем кратковременные дожди, грозы, в отдельных регионах град и шквалы 15–20 м/с.

Об этом в четверг, 6 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 7 июня

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Карта "Погода в Украине" от Украинского гидрометцентра

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью +12...17 °С, а на юге и востоке страны от +18 °С до +21 °С. Днем будет +23…+28 °С, а в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях до +31 °С. На высокогорье Карпат ночью +8...+13 °С, днем +18...+23 °С.

В Киевской области температура ночью будет +12...+17 °С, а днем +23...+28 °С. В Киеве ночью будет +15...+17 °С, а днем +25...+27 °С. Ожидается переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Жарко, но не без дождей — синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня - фото 2
Карта "Опасные метеорологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

Днем в западных регионах, Житомирской и Винницкой областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с (I уровень опасности — желтый).

Предупреждение о пожарной опасности по Украине

В центральных (кроме Черкасской), восточных, южных (кроме Одесской) областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика, кратковременные дожди и грозы, а при грозах шквалы и временами град предполагаются 7 июня только в западных областях Украины. В большинстве областей будет сухо и солнечно. В Луганской области могут пройти локальные грозовые дожди.

Температура воздуха ночью +14...+19 °С, а в течение дня +24...+29 °С. В южной части воздух прогреется до +27...+32 °С.

На востоке возможны сильные порывы северо-западного ветра.

В Киеве без осадков. Температура воздуха +25...+27 °С.

Напомним, май этого года в Киеве был одним из самых сухих за последние 130 лет. А вот майская температура воздуха в столице была лишь немного выше климатической нормы.

Также мы сообщали, что в конце года новый климатический феномен принесет похолодание во многих странах мира.

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