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Спекотно, але не без дощів — синоптики розповіли, яка погода буде в Україні сьогодні

7 червня 2024 05:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні у п'ятницю, 7 червня — прогноз від синоптиків
Люди йдуть під дощем. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в п'ятницю, 7 червня, буде мінливо хмарною. У більшості областей без опадів. У західних регіонах, а також у Вінницькій та Житомирській областях удень короткочасні дощі, грози, в окремих регіонах град і шквали 15–20 м/с.

Про це в четвер, 6 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 7 червня

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Карта "Погода в Україні" від Українського гідрометцентру

Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі +12...17 °С, а на півдні та сході країни від +18 °С до +21 °С. Удень буде +23...+28 °С, а в південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях до +31 °С. На високогір'ї Карпат вночі +8...+13 °С, удень +18...+23°.

На Київщині температура вночі становитиме +12...+17 °С, а вдень +23...+28 °С. У Києві вночі буде +15...+17 °С, а вдень +25...+27 °С. Очікується мінлива хмарність, без опадів. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Спекотно, але не без дощів — синоптики розповіли, яка погода буде в Україні сьогодні - фото 2
Карта "Небезпечні метеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

Удень у західних регіонах, Житомирській та Вінницькій областях грози, в окремих районах град та шквали 15–20 м/с (І рівень небезпечності — жовтий).

Попередження про пожежну небезпеку по Україні

У центральних (крім Черкаської), східних, південних (крім Одеської) областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині, короткочасні дощі та грози, а при грозах шквали та часом град, передбачаються 7 червня лише в західних областях України. У більшості областей буде сухо та сонячно. У Луганській області можуть пройти локальні грозові дощі.

Температура повітря вночі +14...+19 °С, а протягом дня  +24...+29 °С. У південній частині  повітря прогріється до +27...+32 °С.

На сході можливі сильні пориви північно-західного вітру.

У Києві без опадів. Температура повітря +25...+27  °С.

Нагадаємо, цьогорічний травень у Києві був одним із найбільш сухих за останні 130 років. А от травнева температура повітря у столиці була лише трохи вище за кліматичну норму.

Також ми повідомляли про те, що наприкінці року новий кліматичний феномен принесе похолодання в багатьох країнах світу.

Укргідрометцентр
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