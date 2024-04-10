Погода в Украине сегодня, 10 апреля — что прогнозируют синоптики

Женщина фотографирует цветущие деревья. Фото иллюстративное: УНИАН

Погода в Украине в среду, 10 апреля, будет теплой. Жарче всего — в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской областях. Без осадков, но в некоторых регионах сохранится облачность. Средняя дневная температура воздуха +21...+20°C. Ветер – переменный, 3-8 м/с.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 10 апреля

Днем в Карпатах, Крыму и на побережье морей столбик термометра будет колебаться в пределах +17...+22°C.

В Киевской области воздух прогреется до +21...+26°C. В столице Украины ожидается облачная погода, температура воздуха днем +24...+26°C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 10 апреля. Фото: скриншот Facebook/Укргидрометцентр

Предупреждение от Укргидрометцентра

10-12 апреля в восточных, центральных, южных, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской и большинстве северных областей – чрезвычайный уровень пожарной опасности! Угроза пожаров в природных экосистемах. Укргидрометцентр и ГСЧС призывают украинцев не бросать окурки на обочинах дорог, не сжигать мусор в лесах и на приусадебных участках.

Карта областей с чрезвычайным уровнем пожароопасности. Фото: скриншот Facebook/Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 10 апреля

"Температура воздуха в течение дня 10 апреля составит +21...+25°C. В Киеве будет солнечно и тепло, до +23...+25°C. Кому дождь? — ближайшие периодические дожди, местами с грозами, ожидаются в субботу (повсюду, кроме южной части)" , — сообщает народный синоптик Наталка Диденко.

Погода в Украине на среду, 10 апреля. Фото: скриншот Telegram/Наталка Диденко

Ранее в Укргидрометцентре предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах.

Напомним, 8 апреля более 600 миллионов жителей Земли наблюдали уникальное природное явление — солнечное затмение.