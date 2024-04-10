Погода в Україні сьогодні, 10 квітня — що прогнозують синоптики

Жінка фотографує квітучі дерева. Фото ілюстративне: УНІАН

Погода в Україні у середу, 10 квітня, видасться теплою. Найспекотніше буде у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Донецькій та Луганській областях. Опадів не прогнозується, але у деяких регіонах небо вкриють хмари. Середня денна температура повітря +21... +20°C. Вітер — змінних напрямків, 3-8 м/с.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Погода в Україні 10 квітня

Вдень у Карпатах, Криму та на узбережжі морів стовпчик термометра коливатиметься від +17 до +22°C.

На Київщині повітря прогріється до +21...+26°C. У столиці України очікується малохмарна погода, температура повітря вдень +24...+26°C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 10 квітня. Фото: скриншот Facebook/Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру

10-12 квітня у східних, центральних, південних, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській та більшості північних областей — надзвичайний рівень пожежної небезпеки! Є загроза пожеж в природних екосистемах. Укргідрометцентр та ДСНС закликають українців не кидати недопалки на узбіччях доріг, не палити сміття у лісах та присадибних ділянках.

Карта областей з надзвичайним рівнем пожежної небезпеки. Фото: скриншот Facebook/Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 10 квітня

"Температура повітря впродовж дня 10-го квітня становитиме +21...+25°C. У Києві буде сонячно та тепло, до +23...+25°C. Кому дощ? — найближчі періодичні дощі, місцями з грозами, очікуються в суботу (повсюди, окрім південної частини)", — повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні на середу, 10 квітня. Фото: скриншот Telegram/Наталка Діденко

Раніше в Укргідрометцентрі попередили про сніголавинну небезпеку в Карпатах.

Нагадаємо, 8 квітня понад 600 мільйонів мешканців Землі спостерігали унікальне природне явище — сонячне затемнення.