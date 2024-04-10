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Спекотно як влітку — синоптики попередили області, яким загрожує пожежна небезпека

10 квітня 2024 03:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні сьогодні, 10 квітня — що прогнозують синоптики
Жінка фотографує квітучі дерева. Фото ілюстративне: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у середу, 10 квітня, видасться теплою. Найспекотніше буде у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Донецькій та Луганській областях. Опадів не прогнозується, але у деяких регіонах небо вкриють хмари. Середня денна температура повітря +21... +20°C. Вітер — змінних напрямків, 3-8 м/с.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

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Вдень у Карпатах, Криму та на узбережжі морів стовпчик термометра коливатиметься від +17 до +22°C.

На Київщині повітря прогріється до +21...+26°C. У столиці України очікується малохмарна погода, температура повітря вдень +24...+26°C. 

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Прогноз погоди в Україні сьогодні, 10 квітня. Фото: скриншот Facebook/Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру 

10-12 квітня у східних, центральних, південних, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській та більшості північних областей — надзвичайний рівень пожежної небезпеки! Є загроза пожеж в природних екосистемах. Укргідрометцентр та ДСНС закликають українців не кидати недопалки на узбіччях доріг, не палити сміття у лісах та присадибних ділянках.

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Карта областей з надзвичайним рівнем пожежної небезпеки. Фото: скриншот Facebook/Укргідрометцентр 

Прогноз погоди від Наталки Діденко 10 квітня

"Температура повітря впродовж дня 10-го квітня становитиме +21...+25°C. У Києві буде сонячно та тепло, до +23...+25°C.  Кому дощ? — найближчі періодичні дощі, місцями з грозами, очікуються в суботу (повсюди, окрім південної частини)", — повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні на середу, 10 квітня. Фото: скриншот Telegram/Наталка Діденко

Раніше в Укргідрометцентрі попередили про сніголавинну небезпеку в Карпатах. 

Нагадаємо, 8 квітня понад 600 мільйонів мешканців Землі спостерігали унікальне природне явище — сонячне затемнення.

Київ
Укргідрометцентр
пожежна небезпека
Наталка Діденко
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