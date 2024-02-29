Погода в Украине 1 марта — подробный прогноз от Укргидрометцентра

Люди гуляют по улице весной. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Погода в Украине в пятницу, 1 марта, будет облачной с прояснениями, однако без осадков. Синоптики прогнозируют значительное потепление в первый день весны, в некоторых регионах температура воздуха поднимется до +17 °C.

Об этом сообщила прессслужба Укргидрометцентра.

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Погода в Украине 1 марта

В Украине завтра ожидается переменная облачность. Ветер — юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью — -2...+3 °C, на востоке — -6...-1 °C, на западе и в Крыму — 0...+5 °C;

днем — +6...+11°C, на западе и в Крыму — +12...+17°C, в Карпатах — +4...+9°C.

Погода в Украине 1 марта. Карта: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 1 марта

В Киеве в первый день весны также ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ночью и утром в Киевской области ожидаются местами туманы. Ветер — юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве:

ночью — 0...+2 °C;

днем около — +10 °C.

Температура воздуха в области:

ночью — -2...+3 °C;

днем — +6...+11°C.

Опасные метеорологические явления в Украине 1 марта

С 1 по 5 марта на Десне и ее притоке реки Снов будет продолжаться затопление пойменных территорий и дорог на пойме. Поэтому будет нарушено транспортное сообщение с некоторыми селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области и Шосткинском районе Сумской области (І уровень опасности — желтый).

"На Верхнем Днепре (в пределах страны) будет удерживаться затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области", — добавили в сообщении.

Кроме того, из-за опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое естественное русло, уровни воды значительно ниже отметки водозаборов на Днепропетровщине, Запорожье и Херсонщине (III уровень опасности — коричневый).

Опасные метеорологические явления на Украине. Карта: Укргидрометцентр

Опасные гидрологические явления в Киевской области

Также с 1 по 5 марта на приустьевом участке Припяти, что в зоне ЧАЭС будет продолжаться постепенное повышение уровней воды с затоплением поймы на Киевщине (І уровень опасности — желтый).

"1-5 марта, в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, на р. Днепр в г. Киеве и Бориспольском районе Киевской области возможны резкие колебания уровней воды с кратковременным достижением отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий", — объяснили в Укргидрометцентре.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что весна придет в Украину с сильным потеплением и солнцем. Осадков в этот день не ожидается, поэтому погода будет преимущественно сухой.