Погода в Украине 1 марта — подробный прогноз от Укргидрометцентра

Настоящее весеннее тепло — в Укргидрометцентре порадовали прогнозом на 1 марта
Погода в Украине в пятницу, 1 марта, будет облачной с прояснениями, однако без осадков. Синоптики прогнозируют значительное потепление в первый день весны, в некоторых регионах температура воздуха поднимется до +17 °C.
Об этом сообщила прессслужба Укргидрометцентра.
Погода в Украине 1 марта
В Украине завтра ожидается переменная облачность. Ветер — юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью — -2...+3 °C, на востоке — -6...-1 °C, на западе и в Крыму — 0...+5 °C;
- днем — +6...+11°C, на западе и в Крыму — +12...+17°C, в Карпатах — +4...+9°C.
Погода в Киеве 1 марта
В Киеве в первый день весны также ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ночью и утром в Киевской области ожидаются местами туманы. Ветер — юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью — 0...+2 °C;
- днем около — +10 °C.
Температура воздуха в области:
- ночью — -2...+3 °C;
- днем — +6...+11°C.
Опасные метеорологические явления в Украине 1 марта
С 1 по 5 марта на Десне и ее притоке реки Снов будет продолжаться затопление пойменных территорий и дорог на пойме. Поэтому будет нарушено транспортное сообщение с некоторыми селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области и Шосткинском районе Сумской области (І уровень опасности — желтый).
"На Верхнем Днепре (в пределах страны) будет удерживаться затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области", — добавили в сообщении.
Кроме того, из-за опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое естественное русло, уровни воды значительно ниже отметки водозаборов на Днепропетровщине, Запорожье и Херсонщине (III уровень опасности — коричневый).
Опасные гидрологические явления в Киевской области
Также с 1 по 5 марта на приустьевом участке Припяти, что в зоне ЧАЭС будет продолжаться постепенное повышение уровней воды с затоплением поймы на Киевщине (І уровень опасности — желтый).
"1-5 марта, в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, на р. Днепр в г. Киеве и Бориспольском районе Киевской области возможны резкие колебания уровней воды с кратковременным достижением отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий", — объяснили в Укргидрометцентре.
Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что весна придет в Украину с сильным потеплением и солнцем. Осадков в этот день не ожидается, поэтому погода будет преимущественно сухой.
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