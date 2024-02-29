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Справжнє весняне тепло — в Укргідрометцентрі потішили прогнозом на 1 березня

29 лютого 2024 20:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 1 березня — детальний прогноз від Укргідрометцентру
Люди гулять по вулиці весною. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в п'ятницю, 1 березня, буде хмарною з проясненнями, проте без опадів. Синоптики прогнозують значне потепління в перший день весни, в деяких регіонах температура повітря підніметься до +17 °C.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру.

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Погода в Україні 1 березня

В Україні завтра передбачається мінлива хмарність. Вітер — південно-східний, 5-10 м/с. 

Температура повітря:

  • вночі — -2...+3 °C, на сході — -6...-1 °C, на заході та в Криму — 0...+5 °C;
  • вдень — +6...+11°C, на заході та в Криму — +12...+17 °C, в Карпатах — +4...+9 °C.
погода від Укргідрометцентру на завтра
Погода в Україні 1 березня. Карта: Укргідрометцентр

Погода у Києві 1 березня

У Києві в перший день весни також очікується мінлива хмарність. Опадів не буде. Вночі та вранці на Київщині очікуються місцями тумани. Вітер — південно-східний, 5-10 м/с. 

Температура повітря у Києві:

  • вночі — 0...+2 °C;
  • вдень — близько +10 °C.

Температура повітря в області:

  • вночі — -2...+3 °C;
  • вдень — +6...+11°C.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 1 березня

З 1 по 5 березня на Десні та її притоці річки Снов буде тривати затоплення заплавних територій та доріг на заплаві. Тому буде порушено транспортне сполучення з деякими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області та Шосткинському районі Сумської області (І рівень небезпеки — жовтий).

"На Верхньому Дніпрі (в межах країни) утримуватиметься затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу (за даними ДСНС) і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області", — додали у повідомленні. 

Крім того, через спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне русло, рівні води є значно нижчими за відмітки водозаборів на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Херсонщині (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

погода від Укргідрометцентру на завтра
Небезпечні метеорологічні явища в Україні. Карта: Укргідрометцентр

Небезпечні гідрологічні явища на Київщині 

Також з 1 по 5 березня на пригирловій ділянці Прип'яті, що в зоні ЧАЕС буде продовжуватися поступове підвищення рівнів води із затопленням заплави на Київщині (І рівень небезпеки — жовтий).

"1-5 березня, внаслідок скидів води з Київського водосховища, на р. Дніпро у м. Києві та Бориспільському районі Київської області можливі різкі коливання рівнів води з короткочасним досягненням відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій", — пояснили в Укргідрометцентрі.

погода від Укргідрометцентру на завтра
Попередження про небезпечні гідрологічні явища на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що весна прийде до України із сильним потеплінням та сонцем. Опадів в цей день не очікується, тому погода буде переважно сухою. 

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Укргідрометцентр
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