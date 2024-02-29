Прогноз погоди в Україні на 1 березня від Наталки Діденко

Люди сидять на лавочках в парку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода в Україні в п'ятницю, 1 березня, прийде із сильним потеплінням та сонцем. Опадів не передбачається, переважно погода буде сухою. Подекуди температура повітря сягне поділки +19 °C. Найтепліше буде на заході країни.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Погода в Україні 1 березня

У перший день весни у всіх областях України переважатиме сонячна та суха погода. Крім того, 1 березня очікується значне потепління. Вітер буде переважно помірним, південно-східним, однак на заході можливі сильні пориви.

Температура повітря 1 березня:

середня температура повітря становитиме +7...+12 °C;

на заході України буде +12...+19 °C;

на Львівщині, Івано-Франківщині та Тернопільщині місцями +7...+10 °C.

Мапа погоди 1 березня. Фото: Meteoprog

"У Києві весна розпочнеться з пташками, сонцем, свіжою прохолодною ніччю та теплим днем, до +10 градусів!" — зазначила Діденко.

Як зазначає синоптик, невеликі зниження температури та хмарність можливі з 6 березня.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, перший місяць весни обіцяє бути тихим та спокійним, однак магнітні бурі все ж передбачаються. Варто очікувати кілька небезпечних дат. Щоб вберегти своє здоров'я й не страждати від геоштормів, варто знати, коли чекати сонячних спалахів та як до них підготуватися.

Також ми писали, що цього тижня в Україну прийде весняна погода, без істотних опадів. На більшості території температура повітря може сягнути позначки у майже +20 °C.