Прогноз погоди в Україні протягом 27 лютого-1 березня

Початок березня в Києві. Фото: Новини.LIVE

Цього тижня в Україну прийде весняна погода, без істотних опадів. На більшості території температура повітря може сягнути позначки у майже 20 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода по Україні з 27 лютого по 1 березня

За повідомленням синоптиків, у наступні дні (27-28 лютого) без опадів. Переважатиме південно-східний вітер з переходом на південно-західний, 3-10 м/с.

Температура повітря на заході вночі +1...+6 °С тепла, вдень повітря прогріється до +10...+16 °С.

На решті території — мінлива погода з температурними коливаннями: вночі очікується +2...-4 °С морозу, вдень +5...+11 °С тепла.

Водночас завтра, 27 лютого в Криму та Одеській області до +14 °С, а у східних регіонах України протягом 28-29 лютого вночі -2...-7 °С морозу, вдень +2...+7 °С тепла.

Прогноз погоди по Україні 27 лютого-1 березня. Джерело: Укргідрометцентр

Нагадаємо, завтра в Україні, за прогнозами синоптиків, очікується мінлива температура повітря, а погода буде без істотних опадів. Про підвищення температури також розповідала й народна синоптикиня Наталка Діденко.