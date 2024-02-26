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В Укргідрометцентрі заявили, де протягом тижня буде весняна погода

26 лютого 2024 23:39
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні протягом 27 лютого-1 березня
Початок березня в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Цього тижня в Україну прийде весняна погода, без істотних опадів. На більшості території температура повітря може сягнути позначки у майже 20 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода по Україні з 27 лютого по 1 березня

За повідомленням синоптиків, у наступні дні (27-28 лютого) без опадів. Переважатиме південно-східний вітер з переходом на південно-західний, 3-10 м/с.

Температура повітря на заході вночі +1...+6 °С тепла, вдень повітря прогріється до +10...+16 °С.

На решті території — мінлива погода з температурними коливаннями: вночі очікується  +2...-4 °С морозу, вдень +5...+11 °С тепла.

Водночас завтра, 27 лютого в Криму та Одеській області до +14 °С, а у східних регіонах України протягом 28-29 лютого вночі -2...-7 °С морозу, вдень +2...+7 °С тепла.

В Укргідрометцентрі заявили, де протягом тижня буде весняна погода
Прогноз погоди по Україні 27 лютого-1 березня. Джерело: Укргідрометцентр

Нагадаємо, завтра в Україні, за прогнозами синоптиків, очікується мінлива температура повітря, а погода буде без істотних опадів. Про підвищення температури також розповідала й народна синоптикиня Наталка Діденко. 

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